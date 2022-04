Harga Minyak Naik karena Uni Eropa Larang Impor dari Rusia

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada hari Kamis (14/42022) di tengah upaya Uni Eropa secara bertahap melarang impor minyak Rusia.

Minyak brent berjangka ditutup naik US$ 2,92, atau 2,68%, jadi US$ 111,70 per barel. Kontrak berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup menguat US$ 2,70 atau 2,59% pada US$ 106,95 per barel.

Kedua kontrak mencatat kenaikan mingguan pertama di bulan April. Selama beberapa minggu, harga minyak paling fluktuatif sejak Juni 2020.

The New York Times melaporkan bahwa Uni Eropa berencana melarang impor minyak Rusia secara bertahap. Jerman dan negara-negara lain membutuhkan waktu untuk mengatur alternatif pemasok.

"Larangan bertahap akan memaksa Eropa mencari sumber alternatif, beberapa di antaranya dalam waktu dekat akan dipenuhi dari Cadangan Minyak Strategis, tetapi di masa depan, lebih banyak pasokan yang diperlukan," kata analis Lipow Oil Associates di Houston Andrew Lipow.

Badan Energi Internasional telah memperingatkan bahwa sekitar 3 juta barel per hari minyak Rusia dapat ditutup mulai Mei dan seterusnya karena sanksi atau pembeli lain menghindari kargo Rusia.

Kementerian Energi Rusia mengatakan pihaknya membatasi akses statistik produksi dan ekspor minyak dan gas.

Sementara rig minyak AS naik dua menjadi 548 pada minggu ini, tertinggi sejak April 2020. Demikian perusahaan jasa energi Baker Hughes melaporankan.

Administrasi Informasi Energi AS melaporkan bahwa stok minyak AS naik 9 juta barel pekan lalu, sebagian didorong rilis cadangan strategis.

