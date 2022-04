Harga Emas Catat Kenaikan Mingguan Beruntun karena Krisis Ukraina

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada Kamis (14/52022), tetapi secara mingguan naik berturut-turut karena krisis Ukraina dan meluasnya tekanan inflasi.

Harga emas di pasar spot turun 0,29% menjadi US$ 1.971,95 per ons, sementara emas berjangka AS turun 0,49% menjadi US$ 1.974,9, tetapi naik 1,51% pada minggu ini.

“Risiko politik eskalasi perang Ukraina meningkat lagi, sehingga mendorong semua harga komoditas lebih tinggi,” kata Managing Partner SPI Asset Management, Stephen Innes.

"Di sisi lain, pasar tidak tahu apakah ini hanya fenomena jangka pendek, atau pasar semacam mengurangi sedikit risiko karena apa yang dikatakan Fed's Lael Brainer kurang hawkish."

Gubernur Fed Brainard mengatakan bahwa bank sentral AS akan melakukan serangkaian kenaikan suku bunga dan mulai mengurangi kepemilikan obligasi setelah Juni untuk menurunkan inflasi yang mencapai level tertinggi dalam 4 dekade di bulan Maret.

Sementara Presiden AS Joe Biden mengumumkan menambah bantuan militer sebesar US$ 800 juta ke Ukraina menjelang serangan Rusia lebih besar di Ukraina timur.

Emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil dianggap sebagai penyimpan nilai aman di tengah ketidakpastian dan lindung nilai terhadap inflasi.

Sementara harga perak di pasar spot turun 0,62% menjadi US$ 25,56 per ons, platinum naik sekitar 0,29% menjadi US$ 989,29 dan paladium menguat 2,13% menjadi US$ 2,364,18.

Sumber: CNBC