Mengenal NFT Aset Digital yang Lagi Happening, Cocok untuk Pelaku Seni

Jakarta, Beritasatu - Non-Fungible Token (NFT) yang kini tengah naik daun menjadi sebuah wadah baru untuk para kreator seni dalam memasarkan karyanya. Apa fungsi NFT pada kehidupan sehari-sehari dan siapa saja yang sudah mengaplikasikan?

"NFT merupakan bentuk inovasi di era digital bagi para pelaku ekonomi kreatif dan potensinya besar untuk dikembangkan," kata Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kretaif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoeddibjo dalam akun Instagram pribadinya @angelatanoesoedibjo dikutip Beritasatu.com, Jumat (15/4/2022).

Untuk mengenal lebih jauh, yuk simak penjelasan NFT.

1. Apa NFT

NFT merupakan aset digital berbentuk token unik dalam ekosistem jariangan blockchain yang dapat digunakan untuk memverifikasi aset digital seperti gambar, foto, video, musik, hingga 3D desain

2. Kegunaan NFT

NFT adalah bukti hak kepemilikan terhadap sesuati aset digital. Ke depannya NFT dapat menjadi syarat memasuki suatu tempat/perkumpulan, hingga mendapat diskon pembelian.

3. Apa Saja yang bisa djiadikan NFT

Barang di NFT berupa gambar, foto, musik, film, animasi, hingga tari. NFT adalah barang digital, jadi selama dalam lingkup format jpg, gif, mp4 maka bisa jadi NFT.

4 Artis Indonesia yang manfaatkan di NFT

- Luna Maya

Pada Juni 2021, aktris Luna Maya digandeng kreator NFT asal Jepang, Tokau untuk meluncurkan karya digital dalam jumlah terbatas, yaitu 10 item. Aset NFT tersebut lantas dijual melalui salah satu platform NFT populer, Bakery Swap. Selain di sana, aset NFT Luna Maya juga dijual di platform NFT lainnya seperti Binance. Di Binance, karya NFT buatan Tokau berjudul Luna Maya 'Queen of the Moon' dijual dengan harga mulai dari 5 Binance Coin (BNB) atau sekitar Rp 34 juta.

- Syahrini

Pada 14 Desember 2021 lalu, penyanyi Syahrini meluncurkan aset NFT pertamanya yang berjudul Syahrini's Metaverse Tour. Tidak hanya satu, ada 17.800 unit aset NFT yang dijual Syahrini melalui platform NFT Binance, yang masing-masing dibanderol dengan harga 20 Binance USD (BUSD) atau sekitar Rp 286.000. Beberapa jam setelah meluncur, pelantun lagu Jangan Memilih Aku tersebut mengeklaim bahwa belasan ribu aset NFT yang dilego di Binance ludes terjual.

- Anang Hermansyah

Musisi Anang Hermansyah bersama istrinya, Ashanty, juga meluncurkan pasar NFT yang bakal mengusung nama ASIX.

Bukan sekadar karya NFT, ASIX merupakan token yang memungkinkan pengguna memainkan beragam game berteknologi blockchain yang mengusung tema Pay-to-Earn (P2E).

Adapun game-game yang bisa dimainkan nanti bakal bertema tradisional khas Indonesia, seperti congkak, layangan, komodo legends, dan lain sebagainya.

- Titi DJ dan Andra Ramadhan

Kedua artis ini merilis lagu baru dalam bentuk NFT di platform Netra, yakni To Lose dan You’re not Alone.

Sumber: BeritaSatu.com