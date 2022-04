Desty Store Tawarkan Website Jualan Online Tanpa Coding

Jakarta, Beritasatu.com - Bisnis jualan online berjalan seiringan meledaknya tren belanja atau transaksi digital baik via media sosial, chat (Whatsapp), hingga platform e-commerce. Namun, setiap platform memiliki keterbatasan masing-masing. Misalnya, ketika berjualan via media sosial dan chat, pelaku bisnis harus mengerahkan admin untuk membalas pesan satu per satu. Jika berjualan di e-commerce, pelaku bisnis mengenal profil pembeli dan bentuk penawaran promosi. Untuk itu, pelaku bisnis yang ingin memperkuat brand awareness, kehadiran website untuk jualan online sendiri bisa menjadi opsi yang tepat.

BACA JUGA Ramadhan, Penjualan Online Naik 40 Persen

Salah satunya adalah Desty Store, platform pembuatan website toko online mandiri dengan desain yang dapat di-customise. Hanya dalam beberapa menit, pelaku bisnis bisa meluncurkan website-nya untuk siap berjualan, karena Desty Store dilengkapi fitur pembayaran dan pilihan layanan pengiriman barang (kurir) dari seluruh Indonesia. Selain itu, pelaku bisnis juga bisa mengimpor langsung data produk dari marketplace, mendapatkan analitik pembeli lengkap, dan custom domain toko online Desty secara gratis.

“Dalam pengembangan Desty Store, kami selalu berkomunikasi dan menggali kebutuhan pelaku bisnis jualan online. Karena itulah, fitur-fitur yang dihadirkan pun akurat dengan kebutuhan mereka, misalnya seperti impor produk dari marketplace, fitur ini sangat menghemat waktu karena merchant tidak perlu upload ulang semua jajaran produknya," ujar Head of Marketing Desty Store, Shintia Xu, dalam keterangan tertulis, Jumat (15/04/2022).

Dengan memiliki website sendiri, pelaku bisnis bebas mendesain tampilan toko online sesuai visual brand mereka. Kedua, pelaku bisnis bisa menghemat waktu karena pembeli bisa langsung mengecek spesifikasi, stok barang, dan menyelesaikan transaksi langsung via website, kapan pun dan dimana pun. Ketiga, pelaku bisnis juga punya kendali lebih, misalnya dalam pembuatan program promo atau dalam pemanfaatan data pembeli.

Riset Google di Singapura, Indonesia, dan Thailand menemukan bahwa pembeli rela mengeluarkan bujet 20% lebih besar ketika memesan barang via website brand, daripada via e-commerce. Mayoritas pembeli (69%) mengandalkan website brand untuk mencari promosi atau harga terbaik. Kehadiran website brand juga cenderung meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pembeli, di mana 42% pembeli merasa produk yang dibeli via website lebih terpercaya dan autentik, sementara 41% merasa yakin bahwa informasi di website adalah yang paling akurat.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily