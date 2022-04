Dibayangi Inflasi, Pengamat Optimistis Ekonomi Indonesia Pulih

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah pengamat ekonomi mengungkapkan optimismenya terhadap pemulihan ekonomi Indonesia pascakrisis akibat pandemi Covid-19.

Kendati dibayang-bayangi tekanan inflasi akibat krisis geopolitik Rusia-Ukraina, para ekonom percaya momentum Ramadan dan libur Idulfitri akan mendorong ekonomi lebih bergeliat di tataran bawah.

Demikian diungkapkan ekonom dari Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Universitas Indonesia (UI) Banjaran Surya Indrastomo dan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah saat menjadi pembicara pada diskusi bertema "Inflasi Meroket, Ancaman Nyata Pemulihan Ekonomi?" yang diselenggarakan IGICO Advisory, Jumat (15/4/2022).

Menurut Banjaran, konflik Rusia Ukraina telah memantik peningkatan disrupsi rantai pasok global sehingga mengerek harga sejumlah komoditas penting dunia. Harga batu bara menyentuh harga US$ 440 per metrik ton pada awal Maret 2022, minyak mentah mencapai US$127,98 per barel, dan gas alam sebesar US$ 5,64/mmbtu sehingga mendorong inflasi secara mendunia.

Banjaran memaparkan data per Maret 2022, inflasi Amerika Serikat (AS) mencapai 8,5%, tertinggi sejak 1982. Di Eropa inflasinya di kisaran 7,5% tertinggi sepanjang sejarah, dan di Inggris 7% tertinggi sejak April 1982.

"India inflasinya mencapai 7%, ini adalah yang tertinggi sejak November 2020, Korea Selatan 4,1% tertinggi sejak Desember 2011, dan Brasil 11,3% tertinggi sejak November 2003. Sedangkan di Indonesia 2,6% tertinggi sejak April 2020,” katanya.

Banjaran yang juga menjabat Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengatakan inflasi di Indonesia berdasarkan harga bergejolak, yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejalan dengan kenaikan harga beberapa komoditas pangan jelang Ramadan seperti cabai, minyak goreng, dan telur.

Kendati mendapat tekanan karena inflasi di tataran global meroket, Banjaran menilai masih optimistis dengan pemulihan ekonomi di Tanah Air. "Tingkat inflasi Indonesia masih wajar dan tidak selamanya buruk,” katanya.

