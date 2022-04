Penuhi Kebutuhan Ramadan dan Lebaran, CKB Group Tingkatkan Layanan Kargo

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan penyedia jasa logistik terintegrasi, PT Cipta Krida Bahari (CKB Group) berkomitmen mendukung pemenuhan rantai pasok produksi, maupun peningkatan kebutuhan pokok selama Ramadan dan menjelang Idulfitri, dengan meningkatkan layanan kargo.

Chief Executive Officer (CEO) CKB Group, Iman Sjafei, menjelaskan, peningkatan tren logistik selama Ramadan dan Idulfitri, merupakan hal yang umum terjadi setiap tahunnya. Peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh antisipasi pelanggan dalam memastikan kebutuhannya tercukupi sampai dengan jalur distribusi pulih kembali setelah liburan.

"CKB Group sudah melakukan tindakan preventif guna mengakomodir peningkatan permintaan logistik. Kami berkomitmen untuk selalu mendukung para pelaku usaha dalam pemenuhan rantai pasok produksi, dan juga peningkatan kebutuhan pokok di masyarakat sehingga semua barang bisa dimobilisasi sebelum pembatasan diberlakukan,” jelas Iman Sjafei, dalam keterangan persnya, Jumat (15/4/2022).

Iman menjelaskan, peningkatan layanan yang dihadirkan oleh CKB Group yakni dengan menambah frekuensi penerbangan ke berbagai wilayah, yakni penerbangan tujuan Balikpapan yang sebelumnya 12 kali menjadi 15 kali dalam seminggu, tujuan Timika sebelumnya 1 kali menjadi 2 kali dalam seminggu.

Selain menambah frekuensi penerbangan, lanjut dia, CKB Group juga dapat melayani flight charter sesuai permintaan konsumen dengan menggunakan pesawat tipe 737-300F berkapasitas 15 sampai dengan 16 ton.

"Peningkatan tonase yang terjadi di tahun 2021 masih berlanjut di tahun ini, hal ini terlihat dari tren kenaikan yang sudah terjadi sejak Januari 2022 dengan rata-rata volume pengiriman yang sama, baik pada rute reguler maupun rute extra atau tambahan,” jelas Iman.

Mengutip data dari laman Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo), tahun ini diproyeksikan bisnis jasa pengiriman akan terus meningkat. Meskipun bervariasi, namun peningkatan tersebut mencakup semua segmen, yakni business to customer (B2C) dan customer to customer (C2C), serta business to business (B2B).

Ketua Umum Asperindo, M Feriadi menyampaikan, industri logistik bisa terus bertumbuh karena sudah menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat.

"Terutama setelah masuknya era e-commerce. Terlebih, pandemi covid-19 semakin mengubah pola konsumsi masyarakat dari belanja secara offline menjadi online," jelasnya.

