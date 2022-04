Manajemen Risiko Perusahaan Perlu Bertransformasi dengan Fungsi Intelligence

Jakarta, Beritasatu.com – Manajemen risiko (risk management) pada perusahaan harus bertransformasi menjalankan fungsi intelligence untuk memperoleh peluang di depan, sehingga bisa meningkatkan nilai perusahaan.

Asisten Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Jerry Marmen mengatakan dengan dukungan big data dan berkolaborasi bersama unit strategis, manajemen risiko mendukung proses manajemen. "Dukungan manajemen risiko tersebut melalui check and balance guna meningkatkan value bagi perusahaan," kata pria yang juga menjabata Komisaris Utama KB Bukopin ini dalam webinar "Mewujudkan keunggulan kompetitif melalui sinergi penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC)" yang diselenggarakan PT Jasa Raharja seperti dikutip dalam keteranganya Minggu (17/4/2022).

Dia mengatakan manajemen risiko perusahaan juga bisa dimanfaatkan dalam menghadapi potensi persaingan usaha dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang bersifat free flow of capital, free flow of labour, dan free flow of product and services.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi PT Jasa Raharja, Amos Sampetoding mengatakan penerapan GRC yang efektif dan terukur dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan mendukung keberlangsungan usaha. "Webinar GRC bertujuan sebagai upaya menerapkan risk culture dan risk awareness seluruh pegawai PT Jasa Raharja serta peningkatan wawasan bidang manajemen risiko," kata dia.

Kepala Divisi Manajemen Risiko, Jasa Raharja Suhardiman, mengatakan tidak ada jaminan pasti bahwa PT Jasa Raharja akan tetap seperti saat ini dalam tahun-tahun mendatang. "Manajemen Risiko bukan hanya berfungsi sebagai value protection, tetapi juga value creation bagi organisasi," kata dia.

Dia mengatakan GRC adalah kesinambungan yang dapat diibaratkan governance sebagai tubuh manusia, risk sebagai panca indra yang menggerakan tubuh, dan compliance adalah rohnya.

