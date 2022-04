Risiko Rusia-Ukraina dan The Fed Tekan Harga SUN Pekan Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Harga Surat Utang Negara (SUN) pekan ini diperkirakan alami penurunan sejalan dengan tekanan yang diberikan oleh peningkatan yield akibat kekhawatiran pasar akan meningkatnya suku bunga dari The Fed dan juga perang Rusia dan Ukraina yang masih berkepanjangan.

Senior Economist Samuel Sekuritas Fikri C Permana mengatakan, imbal hasil atau yield obligasi 10 tahun diperkirakan bergerak pada rentang 6,9%-7,1%. Meningkatnya imbal hasil sejalan dengan risiko kenaikan US Treasury yang berpeluang memberikan peningkatan yang lebih tinggi dari posisi saat ini. Sejauh ini The Fed memperkirakan kenaikan suku bunga acuan paling tinggi pada 50 basis poin.”Hal ini tentu akan memberikan tekanan yang cukup besar bagi harga SUN di Indonesia,” jelasnya kepada Investor Daily, akhir pekan lalu.

Kekhawatiran para pelaku pasar juga bertambah dengan perang Rusia dan Ukraina yang masih belum usai dan bagi INdonesia akan memberikan peningkatan terhadap persepsi risiko. Untuk diketahui, pada Selasa (19/4/2022) mendatang, pemerintah berencana menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN yang akan digelar oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, sebanyak 6 seri yang akan dilelang kali ni,yaitu SBSN SPN-S 04102022 dengan tanggal jatuh tempo 04 Oktober 2022, PBS031 15 Juli 2024, PBS030 tenggat waktu 15 Juli 2028, PBS032 15 Juli 2026, PBS029 15 Maret 2034, PBS033 15 Juni 2047.

Menurut Fikri, meski yield saat ini sedang tinggi peminat dari SUN sendiri masih akan stabil seperti yang terjadi pada minggu sebelumnya. Pada lelang diproyeksikan penawaran yang masuk berkisar pada Rp 15 triliun - Rp 20 triliun dengan kemungkinan dana yang akan diserap pemerintah pada target indikatif bawah. “Seri jangka pendek akan menjadi pilihan sejalan dengan risikonya yang cukup rendah ketimbang jangka panjang. Adapun lelang aan diramaikan oleh para investor perbankan sejalan dengan likuiditas yang masih besar,”ujarnya.

Secara terpisah, Analis Fixed Income Ahmad Nasrudin mengatakan, yield SUN tenor sepuluh tahun akan bergerak di kisaran 6,8% - 6,97%. Di pekan lalu, yield naik menjadi 6,93% pada 15 April 2022, yang mana merupakan level tertinggi di tahun ini. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya persepsi risiko, tercermin dari kenaikan CDS Indonesia. Sentimen negatif eksternal menjadi faktor dominan yang menekan yield, terutama dari rilis inflasi AS.

