Harga Minyak Meroket, Pemerintah Berisiko Rogoh Rp 320 T untuk Subsidi Energi

Jakarta, Beritasatu.com- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah berisiko merogoh dana sebesar Rp 320 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi akibat meroketnya harga minyak dunia.

"Kalau harga minyak dunia bertahan di level sekarang, pemerintah berisiko mengeluarkan dana Rp 320 triliun untuk subsidi dan kompensasi BBM dan elpiji. Itu belum termasuk listrik, mungkin listrik tidak sebesar itu," ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Minggu (17/4/2022).

Berdasarkan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harga minyak mentah Indonesia (indonesian crude price/ICP) hanya dipatok US$ 63 per barel dengan perhitungan alokasi subsidi dan kompensasi BBM dan elpiji sekitar Rp 130 triliun. Adapun harga minyak mentah yang kini bertengger di atas US$ 100 membuat pemerintah harus menyiapkan kembali dana tambahan sebesar Rp 190 triliun untuk subsidi energi.

Menteri Arifin mengingatkan bahwa saat ini harga jual BBM dan elpiji bersubsidi berada jauh di bawah harga keekonomian.

Ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan bahan bakar sesuai kemampuan, sehingga alokasi subsidi energi tidak tergerus dan penyalurannya lebih tepat sasaran. "Penyalahgunaan BBM subsidi akan menambah beban keuangan negara. Masyarakat diminta ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran dan pemakaian BBM subsidi," tegas Arifin.

Saat ini, pemerintah telah memiliki instrumen hukum untuk menjerat para pelaku penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi dengan pidana penjara paling lama enam tahun dengan denda maksimal Rp 60 miliar.

Sanksi itu tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 55 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Migas Tahun 2001 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Sumber: ANTARA