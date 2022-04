Bursa Asia Melemah, Investor Tunggu Rilis PDB Tiongkok

Singapura, Beritasatu.com- Bursa Asia melemah pada perdagangan Senin pagi (18/4/2022) karena investor menunggu data ekonomi produk domestik bruto (PDB) Tiongkok kuartal pertama.

Di Jepang, Nikkei 225 turun 1,24% pada awal perdagangan karena saham Fast Retailing dan SoftBank Group masing-masing ambles lebih 1%. Indeks Topix hilang 0,88%.

Kospi Korea Selatan melemah 0,5%. Adapun indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang melemah 0,24%.

Sejumlah data ekonomi Tiongkok, termasuk PDB kuartal pertama dan produksi industri bulan Maret, akan dirilis pada pukul 10.00 waktu Hong Kong.

Data tersebut akan diumumkan saat Tiongkok berminggu-minggu berjuang melawan Covid-19. Secara khusus, kota besar Shanghai telah menjadi salah satu daerah yang paling terkena dampaknya.

Adapun bursa saham Australia dan Hong Kong tutup pada Senin karena liburan.

Mata uang

Indeks dolar, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya berada pada 100,523, terus bertahan di atas level 100,4.

Sementara yen Jepang diperdagangkan pada 126,62 per dolar setelah melemah pekan lalu dari 125. Dolar Australia berada di US$ 0,7396, lebih rendah dibandingkan US$ 0,747 minggu lalu.

Sumber: CNBC