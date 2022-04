Dampak Perang, Neraca Dagang RI dengan Rusia dan Ukraina Alami Defisit

Jakarta, Beritasatu.com - Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tidak hanya menyebabkan jatuhnya korban jiwa, tetapi juga berpengaruh pada ekonomi global, termasuk ekonomi Indonesia.

Selama kuartal I 2022 atau periode Januari-Maret 2022, neraca perdagangan Indonesia dengan kedua negara tersebut mengalami defisit.

Kepala BPS, Margo Yuwono memaparkan, komoditas ekspor utama Indonesia ke Rusia adalah lemak dan minyak hewan nabati, karet dan barang dari karet, serta mesin/peralatan listrik.

"Total ekspor Indonesia ke Rusia pada periode Januari - Maret 2022 US$ 399,6 juta. Capaian ini turun 48,7% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sedangkan untuk impor mencapai US$ 604,2 juta," terang Margo Yuwono dalam pemaparan Neraca Perdagangan Maret 2022, Senin (18/4/2022).

Sementara itu, komoditas ekspor utama Indonesia ke Ukraina adalah lemak dan minyak hewan nabati, kertas karton, dan alas kaki. Total ekspor Indonesia ke Ukraina pada periode Januari - Maret 2022 sebesar US$ 28,7 juta, turun 100% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sedangkan untuk impor mencapai US4 42,2 juta.

"Neraca perdagangan Indonesia dengan Rusia pada Januari-Maret 2022 mengalami defisit US$ 204,6 juta, sementara dengan Ukraina juga defisit US$ 13,5 juta. Mudah-mudahan ketegangan Rusia-Ukraina makin cepat selesai, sehingga kita bisa memperbaiki kinerja perdagangan kita dengan kedua negara tersebut,” kata Margo Yuwono.

Secara umum, neraca perdagangan Indonesia selama Januari - Maret 2022 masih mengalami surplus. Meskipun sektor migas mengalami defisit US$ 5,32 miliar, namun masih terjadi surplus pada sektor nonmigas US$ 14,65 miliar, sehingga secara total mengalami surplus US$ 9,33 miliar.

Sumber: BeritaSatu.com