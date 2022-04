Ganjil Genap Arus Mudik Diberlakukan pada Ruas One Way, Ini Perinciannya

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Aan Suhanan mengungkapkan, pada periode mudik Lebaran, Korlantas Polri akan menerapkan sistem satu arah atau one way di jalan tol.

Penerapan sistem one way nantinya juga akan didukung oleh aturan ganjil genap agar membantu kelancaran mudik Lebaran 2022.

"Dengan memberlakukan one way, VC ratio (volume kendaraan dengan kapasitas jalan) masih di atas satu. Artinya, kita harus intervensi kembali dengan melakukan pembatasan. Kita akan menerapkan ganjil genap pada ruas-ruas yang dilakukan one way. Ini untuk mengurangi kepadatan di jalan tol,” kata Aan Suhanan dalam diskusi FMB9 bertajuk "Mudik Aman Mudik Sehat", Senin (18/4/2022).

Untuk pemudik yang melanggar ketentuan ganjil genap, Korlantas Polri akan memberlakukan sanksi tilang. "Kita sudah memasang CCTV, ada 21 kamera yang sudah kita setting untuk mengawasi pelanggaran ini,” jelas Aan.

Berikut, rencana pelaksanaan rekayasa lalu lintas one way dan ganjil genap.



Arus mudik:

1. Kamis (28 April) pukul 17.00 Wib – 24.00 Wib dimulai dari KM 47 (Tol Jakarta – Cikampek) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung).

2. Jumat (29 April) pukul 07.00 Wib – 24.00 Wib mulai dari KM 47 (Tol Jakarta – Cikampek) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung).

3. Sabtu (30 April) pukul 07.00 Wib – 24.00 Wib mulai dari KM 47 (Tol Jakarta – Cikampek) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung).

4. Minggu (1 Mei) pukul 07.00 Wib – 12.00 Wib mulai dari KM 47 (Tol Jakarta – Cikampek) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung).

Arus balik:

1. Jumat (6 Mei) pukul 14.00 Wib – 24.00 Wib mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 47 (Tol Jakarta – Cikampek).

2. Sabtu (7 Mei) pukul 07.00 Wib – 24.00 Wib mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 3 + 500 (Gerbang Tol Halim)

3. Minggu (8 Mei) mulai pukul 07.00 Wib hingga Senin (9/5) pukul 03.00 Wib dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 3 + 500 (Gerbang Tol Halim).

4. Polri juga dapat memberlakukan sistem one way mulai KM 442 (Gerbang Tol Bawen) dengan mempertimbangkan kondisi volume lalu lintas yang terjadi di lapangan.

Sumber: BeritaSatu.com