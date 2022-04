Ramadan Momentum untuk Tingkatkan Penjualan

Jakarta, Beritasatu.com - Datangnya bulan Ramadan menjadi momentum pengiklan di seluruh dunia untuk membuat dampak besar dalam campaign-nya. Banyak pengiklan telah mulai mencari cara untuk menemukan audiens yang tepat dan menargetkan mereka dengan cara yang paling efektif.

Country Head Xapads Media Indonesia, Edo Fernando mengatakan momentum tersebut harus dimanfaatkan bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan dan memperluas target audiens.

"Marketer harus membuat langkah yang tepat untuk mengubah tren tingginya volume pengguna positif ini sebagai sesuatu yang menguntungkan mereka. Namun, mereka juga tetap harus memperhatikan pengeluaran agar tidak menjadi boros," ujar Edo Fernando, Senin (18/4/2022) dalam keterangan tertulisnya.

Edo Fernando menyebutkan diperlukan strategi yang dapat membantu market plan bersinar lebih jauh dan dapat menciptakan awareness dan nilai lebih bagi brand selama bulan Ramadan.

"Dimulai dari mengetahui bagaimana perilaku konsumen, dengan memahami pola dan kebiasaan membeli selama atau sebelum musim lebaran sehingga dapat membangun strategi media yang dapat menjalin hubungan khusus dengan audiens yang diinginkan," terangnya.

Menurutnya marketer perlu membuat materi kreatif yang dapat membangun cerita khusus seperti saat lebaran yang menjadi bagian dari rutinitas kehidupan audiens.

Sejumlah tips dan metode untuk meraih campaign maksimal yakni video pre-roll, oem icon placements, oem splash, rich media placements dan pendekatan mobile first, serta mengukur keberhasilan strategi campaign.

“Kami di Xapads siap untuk membawa sebuah brand ke tingkat yang lebih tinggi dengan berbagai teknologi pengiklanan menggunakan teknologi terbaru,” pungkas Edo Fernando.

Sumber: BeritaSatu.com