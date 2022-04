IHSG Dibuka Datar

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (19/4/2022) menguat 0,02% ke 7.276,7.

Investor mengantisipasi dampak inflasi yang tinggi terhadap sejumlah emiten AS. Awal pekan ini, bursa Wall Street ditutup melemah, setelah pelaku pasar mencermati sejauh mana tingginya inflasi di Amerika Serikat (AS) sebesar 8,5% YoY akan mempengaruhi proyeksi laba bersih sejumlah emiten. Kekhawatiran investor ini, sedikit mengabaikan pergerakan pasar obligasi AS, dengan imbal hasil Treasury AS 10-tahun mendekati level psikologis 3%.

Kinerja perdagangan Indonesia mendukung IHSG. Pada awal perdagangan awal pekan ini, IHSG terus bergerak di teritori positif, ditutup menguat 0,6% ke level 7.275. Sebanyak delapan sektor naik, dengan bahan dasar dan transportasi & logistik memimpin kenaikan, masing-masing meningkat 2,6% dan 1,9%. Penguatan kemarin juga ditopang aksi beli investor asing yang mencatatkan net buy Rp 694 miliar, dengan top buy saham seperti TLKM dan BBRI. Pelaku pasar merespon positif neraca perdagangan Indonesia yang mencatat surplus USD 4,53 miliar melebihi surplus bulan sebelumnya USD 3,83 miliar.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 datar di kisaran 478, indeks LQ45 naik 0,05% ke kisaran 1.041,48, JII naik 0,31% ke 610,5.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,34%, indeks komposit Shanghai turun 0,09%, Hang Seng Hong Kong turun 2,6%, S&P/ASX 200 naik 0,73%, Kospi Korsel naik 1,03%.

Sumber: BeritaSatu.com