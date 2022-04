Bantu Pencari Kerja, I-Solution Kenalkan Super App You Are Stellar

Jakarta, Beritasatu.com - PT Infra Solusi Indonesia (I-Solution), subsidinary PT Link Net Tbk sukses menggelar webinar dengan topik Discover Your Golden Future In Career, Kamis (14/4/2022).

Webinar ini dihadiri oleh seratus lebih peserta dari berbagai kalangan, Career Development Center (CDC) dari beberapa universitas ternama, seperti UI, Unpad, UGM, Unsri, Universitas Negeri Malang, Politeknik Padang, UKWMS Surabaya dan Madiun, UKSW, Universitas Telkom, Universitas Jenderal Soedirman, Bina Nusantara, Universitas Mercu Buana Yogya, mahasiswa tingkat akhir, alumni perguruan tinggi atau universitas dan job seeker.

I-Solution sendiri merupakan perusahaan bergerak di bidang human resources dan people development services, yang mengintegrasikan pengembangan sumber daya manusia dengan teknologi, mempunyai visi Partnering with Client to reach their Vision dan misi to be The Best Managed Services Provider.

Direktur PT Infra Solusi Indonesia, Yosafat Hutagalung menyampaikan, tujuan digelarnya webinar ini untuk memperkenalkan Super App yang bernama "You Are Stellar" sebagai bagian kepedulian dan rasa tanggung jawab perusahaan terhadap tingginya tingkat pengangguran di Indonesia.

"Super App You Are Stellar hadir sebagai digital space untuk membantu mahasiswa tingkat akhir, alumni perguruan tinggi atau universitas, dan job seeker untuk menggali, menemukan dan mengembangkan potensi diri sekaligus menjembatani job seeker dengan dunia industri," kata Yosafat Hutagalung, dalam keterangan persnya, Selasa (19/4/2022).

Co-founder dan Psychometric Senior Advisor Talentlytica, Aswin Januarsjaf, menjelaskan pentingnya mengetahui potensi diri sebelum memasuki dunia kerja. Talentlytica adalah online assessment platform yang sudah terintegrasi di aplikasi You Are Stellar.

"Hasil assessment sangat membantu dan dapat diandalkan sebagai panduan untuk mengenali potensi diri dan mengetahui area yang harus dikembangkan, ini yang kita rumuskan dalam self development plan," kata Aswin Januarsjaf.

Sementara, Head of HR Consultant I-solution sekaligus Product Owner aplikasi You Are Stellar, Mulia R menjelaskan, aplikasi You Are Stellar mengintegrasikan career page, pelatihan atau pengembangan dan kesehatan.

"Dengan fitur online assessment dapat diketahui potensi diri dan matching dengan kebutuhan dunia kerja," jelasnya.

Menurut Mulia, dengan adanya aplikasi You Are Stellar, secara personal mahasiswa, alumni dan job seeker dapat mengetahui kepribadian, potensi diri, area pengembangan dan karakteristik pekerjaan yang sesuai.

"Aplikasi ini, sudah bisa diunduh secara gratis di App Store dan Google Playstore sehingga mahasiswa tingkat akhir, alumni perguruan tinggi atau universitas, dan job seeker sudah bisa menikmati servis kami," pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com