Link Net Raih Penghargaan Indonesia Human Resources Awards 2022

PT Link Net Tbk berhasil meraih predikat The Best HR Management for The Outstanding Quality and Adaptive Human Resource Ecosystem Through Digital Implementation untuk kategori Telecommunication and Media Services Industry dalam ajang Indonesia Human Resources Awards 2022. Penghargaan diterima oleh Yosafat Hutagalung, Chief Human Capital Officer PT Link Net Tbk, Kamis 31 Maret 2022. (Foto: Handout)