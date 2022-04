Volume Perdagangan Bitcoin Turun 60%, Investor Mulai Jenuh?

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar kripto tampaknya mengalami tren bearish yang berkepanjangan sejak akhir Desember 2021. Salah satu bukti indikator tren tersebut ditunjukan dari volume perdagangan Bitcoin (BTC) terus turun.

Menurut laporan Be[In]Crypto Research, minat investor pada BTC mengalami penurunan tajam pada kuartal I 2022. Volume perdagangan Bitcoin pada kuartal I 2022 masih di bawah dua setengah kali kuartal I 2021.

Volume perdagangan yang dicatat untuk BTC selama kuartal I 2022 adalah sekitar US$ 2,42 triliun. Ini adalah penurunan 60% dalam volume perdagangan yang tercatat antara Januari dan Maret 2021 sekitar US$ 6,02 triliun.

Be(In)Crypto melaporkan tren bearish di pasar kripto secara keseluruhan menyebabkan penurunan volume perdagangan harian dan terutama dapat dikaitkan dengan penurunan minat investor terhadap Bitcoin.

Pada Januari 2021, volume perdagangan BTC adalah US$ 2,15 triliun dan mencapai angka tertinggi satu hari sekitar US$ 123 miliar. Sementara, Januari 2022 setelah tren bearish Desember 2021, volume BTC menyusut. Pada Januari 2022, volume perdagangan BTC adalah US$ 923 miliar dengan tertinggi satu hari di angka US$ 84 miliar.

Selanjutnya, pada Februari 2021, volume perdagangan BTC adalah US$ 2,26 triliun dengan tertinggi satu hari sekitar US$ 350 miliar. Sentimen pasar kripto negatif berlanjut dan diperburuk oleh invasi Rusia ke Ukraina.

BACA JUGA Great Edu Gencarkan Edukasi Investasi di Aset Kripto

Selama waktu ini, volume BTC turun menjadi US$ 671 miliar dengan tertinggi satu hari sebesar US$ 46 miliar. Pada Maret 2021, volume perdagangan BTC adalah US$ 1,61 triliun dengan tertinggi satu hari di wilayah US$ 70 miliar.

Meskipun, harga sebagian besar aset digital utama pulih dalam dua minggu terakhir kuartal ini, volume perdagangan BTC akhirnya turun pada bulan ketiga tahun ini. Pada Maret 2022, volume perdagangan US$ 830 miliar dengan tertinggi satu hari sekitar US$ 39 miliar.

Lalu, berdasarkan Coinmarketcap, pada Selasa (19/04/2022) sore, volume perdagangan harian BTC ada di US$ 31,55 miliar.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily