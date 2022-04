Harga Keekonomian Pertamax Dipengaruhi Impor Minyak Mentah

Jakarta, Beritasatu.com - Harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) termasuk Pertamax memperhitungkan pengadaan impor minyak mentah yang dibeli PT Pertamina (Persero) dengan harga pasar sehingga biaya produksi akan meningkat seiring lonjakan harga minyak mentah global.

"Sejak 2008 kita resmi keluar dari keanggotaan OPEC karena sudah menjadi net importir. Produksi dalam negeri tak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan sehingga harus impor. Harga BBM saat ini mahal karena harga minyak mentahnya sedang tinggi," kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro dalam diskusi dengan media secara virtual di Jakarta, Selasa (19/4/2022).

Sebelumnya muncul perbincangan di media sosial terkait tudingan bahwa harga jual Pertamax terlalu tinggi. Harga BBM dengan kadar oktan (RON) 92 itu tanpa pajak seharusnya Rp 3.772 per liter, jauh di bawah harga saat ini Rp 12.209 per liter. Komaidi menilai, tudingan tersebut salah kaprah. Hal ini mengacu pada klaim pihak yang yang menyebutkan bahwa produksi minyak mentah hanya Rp 1.772 per liter. Padahal harga internasional per Maret 2022 mencapai Rp 10.209 per liter.

"Asumsi harga minyak mentah US$ 19,5 per barel itu cost production dari salah satu lapangan, bukan harga jual minyak mentah. Acuannya sudah jelas, domestik itu ICP (harga minyak mentah Indonesia). Harga ICP Maret US$ 113 per barel, jauh di atas asumsi dalam APBN 2022 yang US$ 63 per barel," ujarnya.

Menurut Komaidi, konsumsi BBM saat ini 1,6 juta barel per hari (bph). Namun, produksi minyak mentah yang diolah jadi BBM kurang 750.000-an bph. "Dari total produksi itu, kita hanya dapat sekitar 480.000-an bph karena sebagian digunakan sebagai cost recovery, dikembalikan ke kontraktor sebagai bagi hasil," ungkap dia.

