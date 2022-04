Sentimen Bearish Kripto Memudar? Bitcoin Mulai Naik Lagi

Jakarta, Beritasatu.com - Bitcoin (BTC) dan sejumlah koin kripto lainnya terpantau cerah pada perdagangan Rabu (20/04/2022) pagi ini. Mengutip Coinmarketcap pukul 06.00 WIB, BTC terpantau menguat 1,26% dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya ke posisi US$ 41.394,06 dan telah menguat 3,93% dibandingkan perdagangan pekan lalu. Ethereum (ETH) juga terpantau sama-sama menguat 1,38% dibandingkan sehari sebelumnya ke posisi US$ 3.100,36 dan telah menguat 2,87% dibandingkan pekan lalu.

Bitcoin (BTC) dan kripto lainnya diperdagangkan lebih tinggi pada hari Selasa (19/04/2022) karena sentimen bearish selama seminggu terakhir tampaknya memudar. Sebagian besar koin alternatif (altcoin) mengungguli BTC, menunjukkan selera risiko yang lebih besar di antara para pedagang. Misalnya, token RUNE THORChain naik 11% selama 24 jam terakhir, dibandingkan dengan kenaikan 2% di BTC selama periode yang sama. Sementara itu, token keuangan terdesentralisasi (DeFi) seperti AAVE dan EOS naik lebih dari 7% pada hari Selasa.

Sentimen juga mulai membaik di kalangan pedagang kripto, dibuktikan dengan sedikit kenaikan pada Bitcoin Fear & Greed Index pada hari Selasa. Sejumlah besar pasokan bitcoin telah terakumulasi antara kisaran harga US$ 38.000 dan US$ 45.000, menurut data blockchain yang dikumpulkan oleh Glassnode. Biasanya, zona "nilai" harga, area dengan aktivitas perdagangan dalam jumlah besar, mendahului penembusan atau perincian harga yang kuat.

"Meskipun dua bulan tambahan konsolidasi menyamping, sebagian besar pasar tampaknya tidak mau membelanjakan dan menjual koin mereka, bahkan jika koin mereka ditahan dalam kerugian," tulis Glassnode dalam sebuah posting blog dikutip dari Coindesk.

Itu menunjukkan pedagang yang tidak peka terhadap harga memegang sebagian besar pasokan BTC di atas tingkat harga US$ 40.000. Sejauh ini, momentum harga jangka panjang telah memburuk, jadi masih harus dilihat apakah pedagang akan terus menemukan titik beli yang menarik antara US$ 35.000 dan US$ 42.000.

Sumber: Investor Daily