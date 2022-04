Raih Pendanaan Awal, Off Foods Siap Berinovasi dan Ekspansi Nasional

Jakarta, Beritasatu.com – Startup teknologi pangan asal Indonesia Off Foods mengumumkan pendanaan tahap awal (Seed Funding) senilai USD 1,7 juta (sekitar Rp 24,5 miliar) dari Alpha JWC Ventures, dengan partisipasi Global Founders Capital (GFC) dan beberapa investor strategis lainnya seperti Creative Gorilla Capital, Lemonilo, dan United Family Capital (UFC).

Dengan pendanaan ini, Off Foods akan berinvestasi lebih lanjut dalam penelitian dan pengembangan variasi baru dimulai dengan nuget. Selain itu Off Foods juga akan melanjutkan ekspansi ke kota-kota lain di Indonesia serta mulai menjangkau konsumen secara langsung.

BACA JUGA Noice Dapat Pendanaan dari Alpha JWC Ventures dan Go-Ventures

“Off Foods tak hanya sekadar menjual makanan. Kami adalah pelopor perubahan gaya hidup di Indonesia, yang harapannya akan menghasilkan masyarakat yang lebih sehat serta bumi yang lebih lestari. Off Meat dan Indonesia hanyalah titik awal kami. Dengan antusiasme dari investor-investor kami, Off Foods siap bergerak maju untuk inovasi produk dan ekspansi nasional, serta ekspansi regional pada 2024,” ujar Dominik Laurus, pendiri dan CEO Off Foods dalam keterangannya, Rabu (20/4/2022).

Sementara itu Eko Kurniadi, Partner di Alpha JWC Ventures mengatakan selama ini, protein alternatif sulit berkembang di negara berkembang seperti Indonesia karena harganya yang cukup premium. Namun, kini semakin banyak konsumen yang mau beralih ke produk nabati untuk kesehatan dan isu lingkungan.

"Ini adalah waktu yang tepat bagi Off Foods untuk hadir dengan produk yang lezat, strategi pasar yang kuat, serta penawaran harga terbaik. Kami yakin Off Foods akan menjadi penggerak adopsi protein alternatif bagi masyarakat luas di Indonesia,” ujar Eko Kurniadi.

Sumber: BeritaSatu.com