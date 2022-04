Ini 5 Daftar Aset Kripto yang Bisa Hasilkan Cuan dan Rugi Pekan Ini

Jakarta, Beritasatu.com- Aset kripto Bitcoin (BTC) dan altcoin utama lainnya diperdagangkan stabil pada Rabu (20/04/2022). Secara keseluruhan, market mulai naik menuju zona hijau selama pekan ketiga bulan April ini.

Trader Tokocrypto Afid Sugiono, kinerja aset kripto mulai cerah pada pekan ini disebabkan aksi borong trader di market, seiring rencana mereka untuk melakukan price actions. Aktivitas trader di pasar kripto juga tergantung dengan sentimen suku bunga acuan Amerika Serikat (AS).

“Pelaku pasar yang jenuh dengan kondisi market kripto yang sideways ini dimanfaatkan trader untuk mengambil strategi melakukan price actions dengan menimbun aset kripto. Trading price action adalah salah satu metode terpopuler dan sering digunakan trader, karena mudah dan akurat dalam memprediksi pergerakan harga pasar,” kata Afid dalam keterangannya, Rabu (20/04/2022).

Afid menambahkan market secara keseluruhan masih akan mengalami penurunan signifikan yang dimulai sejak awal April. Bitcoin masih menjadi patok untuk pergerakan koin lainnya. Saat ini BTC, sedang mencoba untuk pullback setelah harga mengalami titik jenuh.

“Pada pekan ini, harga BTC masih tertahan di area support kuat, yaitu kisaran US$ 39.000-US$ 40.000. Kalau area ini mengalami breakdown, skenario terburuknya harga BTC bisa terus anjlok menyentuh US$ 38.000-37.000. Sementara, skenario bullish BTC harus bisa menembus resistensi harga di US$ 43.000-44.000,” jelas Afid.

Di sisi lain, Afid memberikan perincian sejumlah aset kripto yang berpotensi bullish dan bearish pekan ini.

Berikut daftar 5 aset kripto bullish:

1. Kava (KAVA)

2. Terra (LUNA)

3. Reserve Rights (RSR)

4. Mines of Dalarnia (DAR)

5. Kyber Network Crystal v2 (KNC)

Daftar 5 aset kripto bearish:

1. JasmyCoin (JASMY)

2. Origin Protocol (OGN)

3. Frax Share (FXS)

4. Astar (ASTR)

5. Uniswap (UNI)

Sumber: Investor Daily