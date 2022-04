Bursa Asia Bervariasi, Covid-19 Kembali Mengancam Tiongkok

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia-Pasifik bergerak bervariasi pada perdagangan Kamis pagi (21/4/2022). Investor terus mencermati situasi Covid-19 di Tiongkok yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,77%, indeks komposit Shanghai turun 0,43%, Hang Seng Hong Kong turun 0,68%, S&P/ASX 200 naik 0,07%, Kospi Korsel naik 0,38%.

Investor terus mengamati tanda-tanda dukungan kebijakan dari otoritas Tiongkok karena gelombang Covid-19 yang kembali muncul sejak wabah awal pada 2020. Kebijakan ketat nol-Covid telah menimbulkan pertanyaan tentang prospek ekonomi Tiongkok.

Harga minyak mentah menguat di pagi hari jam perdagangan Asia, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 0,65% menjadi $107,49 per barel. Minyak mentah berjangka WTI AS naik 0,43% menjadi $102,63 per barel.

Di Wall Street, Dow Jones naik 249,59 poin, atau 0,7%, menjadi 35.160,79. S&P 500 relatif datar di 4.459,45. Nasdaq Composite yang berbasis teknologi turun 1,2% menjadi 13.453,07.

Sumber: CNBC.com