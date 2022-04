Dirut PT PII Raih Penghargaan 'Indonesia Best CEO' 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII M. Wahid Sutopo mendapatkan penghargaan Indonesia Best CEO pada kategori Infrastructure Support Financing di 2022. Penghargaan yang diberikan oleh The Iconomics tersebut merupakan hasil penilaian yang dilakukan melalui survei terhadap ribuan staf/karyawan di berbagai industri dan kategori dengan total responden mendekati 10.000 (kumulatif) pada awal Januari 2022 sampai dengan Maret 2022. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh EVP Corporate Secretary & Communications PT PII, Yunan Novaris, sebagai perwakilan dari Direktur Utama PT PII pada acara Indonesia Best CEO Awards 2022 (Employee’s Choice) 3rd Anniversary yang diselenggarakan oleh The Iconomics, di Jakarta, Rabu (20/4).

EVP Corporate Secretary & Communications PT PII, Yunan Novaris mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada The Iconomics selaku penyelenggara Indonesia Best CEO Awards 2022 atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, pencapaian ini mampu memberikan semangat lebih bagi PT PII sebagai salah satu SMV Kementerian Keuangan dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. “Semoga kehadiran PT PII senantiasa dapat dirasakan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat dimanapun berada”, kata Yunan.

Lebih lanjut, Yunan mengatakan, pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran manajemen dan karyawan PT PII, serta dukungan yang sangat berarti dari Kementerian Keuangan RI sebagai pemegang saham, kepercayaan dari para Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), mitra kerja, dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui pencapaian ini, PT PII berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur di Indonesia agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

Kegiatan Indonesia Best CEO Awards 2022 adalah bentuk apresiasi kepada sejumlah CEO yang dinilai mempunyai kinerja baik dan telah memenuhi 4 parameter, yakni popularity, competency, crisis leadership, dan personality. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Iconomics sebagai lembaga yang telah banyak menerbitkan liputan, tulisan, dan memberikan penghargaan kepada brand, institusi maupun individual yang banyak berkontribusi dan berinovasi di berbagai industri di Tanah Air.

