BI Sebut G-20 Komitmen Ringankan Utang Negara Miskin

Jakarta, Beritasatu.com- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa G-20 berkomitmen mendukung negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan terutama yang berisiko mengalami kesulitan utang. Dukungan tersebut sudah dibahas dalam pertemuan terkait arsitektur keuangan internasional.

“Anggota berbagi pandangan bahwa negara-negara menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keuangan, ketahanan, dan mempromosikan aliran modal yang berkelanjutan selama konduktor ekonomi global saat ini,” ucap Perry dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G-20 kedua di Washington DC, AS, Kamis dini hari WIB (21/4/2022).

Negara-negara anggota G-20 menyampaikan kekhawatiran atas lambatnya kemajuan implementasi kerangka kerja bersama G-20 tentang perlakuan utang dan langkah untuk memastikan implementasi lebih tepat waktu, tertib, dan dapat diprediksi.

Di sisi lain, G-20 juga menyambut baik kesepakatan perlakuan utang untuk Chad dan menantikan pembentukan Komite Kreditur untuk Zambia secara tepat waktu. "Negara-negara anggota G-20 menyambut baik pembentukan The IMF Resilience and Sustainable Trustee dan mendorong lebih lanjut pemenuhan ambisi global sebesar US$ 100 miliar dari kontribusi sukarela untuk negara-negara yang membutuhkan,” imbuhnya.

Mengingat ekonomi ekonomi global belum sepenuhnya pulih serta dampak perang Rusia-Ukraina, negara anggota G-20 juga mengakui peran penting Multilateral Development Bank (MDB) untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan mempercepat mobilisasi sektor swasta. Para anggota menantikan penyelesaian tinjauan kerangka kecukupan modal MDB oleh ahli independen. Negara-negara anggota G-20 juga memandang bahwa negara-negara di dunia menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan keuangan dan menjaga arus modal asing yang berkelanjutan.

"Banyak anggota mencatat bahwa kalibrasi tanggapan kebijakan diperlukan karena peningkatan ketidakpastian. Negara anggota G-20 juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk membentuk jaring pengaman keuangan global yang kuat dan efektif, melalui pembuatan kesimpulan dari review umum kuota IMF ke-16 yang tepat waktu," ucapnya.

Sumber: Investor Daily