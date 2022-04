Sambil Mudik, Masyarakat Bisa Pacu Ekonomi Daerah Lewat Cara Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Kebijakan pemerintah yang mengizinkan mudik Lebaran 2022 dinilai akan menggerak perekonomian karena tingkat konsumsi masyarakat meningkat termasuk di kampung halaman. Mudik diharapkan mendorong perputaran roda perekonomian daerah dan nasional menjadi lebih cepat.

BACA JUGA Menhub Ajak Masyarakat Lakukan Mudik Lebih Awal

Mengutip keterangan tertulis OK Bank yang diterima redaksi Kamis (21/4/2022), beberapa hal yang dapat dilakukan pemudik agar berkontribusi meningkatkan perekonomian daerah yakni

1. Jajan kuliner khas daerah setempat.

Momen berkumpul keluarga di rumah halaman akan lebih lengkap apabila ditemani dengan hidangan kuliner setempat yang mungkin sulit ditemukan di kota besar.

Selain memberikan rasa nostalgia, jajan kuliner setempat akan membantu perputaran roda bisnis pelaku usaha kecil di wilayah tersebut.

2. Membeli produk khas daerah.

Membeli produk khas daerah dari UMKM lokal akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Apalagi kebiasaan warga Indonesia adalah membeli buah tangan jika berkunjung ke suatu tempat/daerah.

3. Mengunjungi lokasi wisata lokal

Dari gunung, pantai, desa pedalaman, atau runtuhan bersejarah, Indonesia memiliki banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Selain menjelajahi tempat baru dan membangun memori, mengunjungi lokasi wisata lokal bisa menjadi salah satu upaya menunjang perekonomian daerah.

BACA JUGA KAI Mulai Buka Pendaftaran Angkutan Motor Gratis bagi Pemudik

Department Retail OK Bank Hardiansyah Ramadhan mengatakan OK Bank bersama produk yang ditawarkan mendukung antusiasme momen mudik Lebaran. Program OK KTA memberikan pinjaman hingga Rp 200 juta dengan tenor sampai 60 bulan. "Proses pengajuan pinjaman 5 menit dan pencairan 1 hari kerja apabila dokumen lengkap,” kata dia.

Melalui program OK KTA, OK Bank mengajak masyarakat untuk mudik Lebaran dengan aman dan nyaman sekaligus membangun kampung halaman. "Dana tambahan yang didapat dari program OK KTA tidak hanya dapat dimanfaatkan pada masa persiapan mudik, tetapi namun juga untuk membantu ekonomi kampung halaman," kata dia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com