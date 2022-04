Waduh! Dow Terburuk Sejak Oktober 2020 karena Komentar The Fed

New York, Beritasatu.com -Bursa AS Wall Street jatuh pada Jumat (22/4/2022) turun karena tergerusnya pendapatan perusahaan dan prospek kenaikan suku bunga The Fed.

Dow Jones Industrial Average turun 981,36 poin, atau 2,8%, menjadi 33.811,40 atau terburuk sejak 28 Oktober 2020. S&P 500 anjlok 2,8% pada 4.271,78, terburuk sejak Maret, sedangkan Nasdaq Composite melemah 2,6% menjadi 12.839,29.

"Ini semua tentang komentar Powell (Ketua The Fed) tetapi pernyataan peringatan tentang pertumbuhan penjualan perusahaan di masa depan menimbulkan rasa sakit," kata Kepala Ekonom Robertson Stephens Wealth Management, Jeanette Garretty.

Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada Kamis dalam panel Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan bahwa menjinakkan inflasi adalah "sangat penting" dan kenaikan 50 basis poin akan dilakukan pada Mei.

Pernyataan Powell memicu benchmark imbal hasil Treasury 10-tahun turun sedikit menjadi sekitar 2,9%.

"Ketegasan bank sentral dan imbal hasil obligasi kembali menggerakkan pasar," kata analis Baird, Ross Mayfield.

Sementara UnitedHealth turun 3% dan Caterpillar anjlok 100 poin atau 6,6%. Sementara Goldman Sachs, Home Depot, dan Visa juga merupakan kontributor penurunan besar.

Pelemahan ini menempatkan Dow turun 1,9% sepanjang minggu ini, penurunan mingguan keempat berturut-turut dan penurunan kesembilan dalam 11 minggu terakhir. S&P 500 membukukan pelemahan mingguan 2,8%, menandai penurunan 1 minggu ketiga berturut-turut. Adapun Nasdaq minggu ini kehilangan 3,8%.

Perusahaan yang melaporkan hasil kuartalan yang mengecewakan memimpin penurunan pasar pada Jumat. HCA Healthcare turun 21,8% dan merupakan saham dengan kinerja terburuk di S&P 500. Penurunan terjadi karena perusahaan membukukan pelemahan pendapatan setahun.

Saham sektor perawatan kesehatan melemah seperti Layanan Bedah Intuitif dan Layanan Kesehatan Universal masing-masing kehilangan 14,3%. DaVita turun hampir 9,2% dan DexCom turun 6,7%.

Saham Verizon turun 5,6% setelah perusahaan melaporkan kehilangan 36.000 pelanggan telepon bulanan pada kuartal pertama.

Sumber: CNBC