Harga Minyak Catat Penurunan Mingguan 5% karena Permintaan Loyo

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak anjlok pada Jumat (22/4/2022) sekaligus mencatat penurunan mingguan hampir 5%, di tengah prospek melemahnya pertumbuhan ekonomi global, suku bunga lebih tinggi, dan penguncian Covid-19 di Tiongkok. Kondisi ini akan menekan permintaan meski Uni Eropa mempertimbangkan larangan minyak Rusia yang akan memperketat pasokan.

Minyak mentah Brent turun US$ 1,68, atau 1,6%, pada US$ 106,65 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun US$ 1,72, atau 1,7%, menjadi US$ 102,07.

Patokan global minyak Brent mencapai US$ 139 per barel bulan lalu, harga tertinggi sejak 2008. Namun kedua acuan minyak turun hampir 5% minggu ini karena kekhawatiran permintaan.

Dana Moneter Internasional (IMF) minggu ini memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global 2022, jika negara-negara Barat memperluas sanksi terhadap Rusia atas invasi Ukraina.

Pemerintah Jerman akan memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi 2022 menjadi 2,2% dari 3,6%, kata sumber pemerintah. Sementara permintaan bensin, solar, dan bahan bakar penerbangan Tiongkok pada April diperkirakan turun 20% dari tahun sebelumnya. Bloomberg melaporkan, kota-kota terbesar Tiongkok seperti Shanghai, di-lockdown karena Covid-19.

Sementara Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada Kamis mengatakan kenaikan setengah poin suku bunga AS akan dibahas pada pertemuan kebijakan Fed Mei. Hal ini mendorong dolar ke level tertinggi lebih dari 2 tahun. Greenback yang lebih kuat membuat minyak dan komoditas lainnya lebih mahal bagi mereka yang memegang mata uang lainnya.

