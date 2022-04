Harga Emas Jatuh karena Kenaikan Suku Bunga dan Penguatan Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas jatuh pada Jumat (22/4/2022) sekaligus membukukan penurunan mingguan karena tanda-tanda pengetatan kebijakan lebih cepat oleh Federal Reserve (The Fed) sehingga mengerek imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) dan dolar.

Harga emas di pasar spot turun 0,9% menjadi US$ 1.932,87 per ons. Sementara emas berjangka AS turun 0,7% menjadi US$ 1.934,7.

“Logam safe-haven membutuhkan sentimen fundamental baru, gerak menyamping yang telah kita lihat mengundang beberapa aksi jual berbasis grafik,” kata analis Kitco Jim Wycoff.

Ketua Fed Jerome Powell pada Kamis mengatakan kenaikan suku bunga 50 basis poin akan dilakukan ketika bank sentral AS bertemu pada Mei. Hal menunjukkan tindakan agresif the Fed menjinakkan inflasi yang melonjak.

Nada hawkish The Fed membuat acuan iimbal hasil obligasi 10 tahun AS memperpanjang kenaikan dan mendorong indeks dolar

Meskipun emas batangan dianggap sebagai aset safe-haven selama inflasi melonjak, kenaikan suku bunga untuk mengendalikan kenaikan harga akan meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

"Terlepas dari harga yang lesu baru-baru ini, emas tetap menarik permintaan dari manajer aset yang mencari perlindungan terhadap kenaikan inflasi, pertumbuhan lebih rendah, ketidakpastian geopolitik, serta peningkatan volatilitas saham termasyuk obligasi," kata analis Saxo Bank Ole Hansen.

Di pasar fisik batangan, dealer emas di India mengurangi diskon minggu ini karena permintaan meningkat setelah harga turun. Sementara aktivitas konsumen utama Tiongkok masih diredam akibat pembatasan Covid-19.

Adapun harga perak di pasar spot turun 1,9% menjadi US$ 24,16 per ons, sekaligus mencatat penurunan mingguan terbesar sejak akhir Januari, ambles 5,6%.

Platinum turun 4,3% menjadi US$ 926,02 per ons dan paladium ambles 1,9% menjadi US$ 2.374,99.

Sumber: CNBC