Peruri Digital Security Jadi Ujung Tombak Transformasi Digital Peruri

Jakarta, Beritasatu.com - Peruri sebagai perusahaan yang dikenal sebagai percetakan uang kertas dan dokumen berharga tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang sangat masif. Sebagai bentuk adaptasi adanya perubahan lanskap bisnis, Peruri menginisiasi transformasi digital. Transformasi digital ini dilakukan melalui Peruri Digital Security yang menjadi ujung tombak perubahan tersebut.

Transformasi digital yang dilakukan Peruri dilakukan dengan solusi teknologi informasi seperti e-KYC (Know Your Customer), Digital ID, e-Payment, Data Center, Service & IT Solution melalui anak perusahaan Peruri Digital Security.

“Guna mengakselerasi transformasi digital yang sedang dijalankan Peruri, PDS sebagai anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis bidang solusi teknologi informasi diberikan amanah sebagai distributor resmi bagi produk-produk digital Peruri. Diharapkan PDS dapat fokus untuk memperluas pangsa pasar di bidang penjaminan keamanan transaksi dan dokumen elektronik,” kata Adi Sunardi, Head of Corporate Secretary Peruri melalui keterangan, Sabtu (23/4/2022).

Peruri Digital Security (PDS) ditunjuk sebagai authorized distributor seluruh produk digital Peruri. Dalam menjalankan bisnisnya, PDS memiliki keunggulan berupa fleksibilitas dalam mengintegrasikan solusi produk digital Peruri serta implementasi meterai elektronik. Selain itu, PDS memiliki potensi untuk terus mengembangkan produk digital Peruri dan membangun kapabilitas dalam bidang digital security.

