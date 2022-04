Bandara Soetta Alami Lonjakan Penumpang

Tangerang, Beritasatu.com – Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mengalami lonjakan penumpang pada H-9 Lebaran, Sabtu (23/4/2022).

Kondisi bertambahnya penumpang terlihat dari antrean para penumpang di area keberangkatan Terminal 1A, Bandara Soetta.

Sejumlah penumpang memilih mudik lebih awal, untuk menghindari kenaikan harga tiket pesawat.

"Saya memilih pulang kampung lebih dulu, dikarenakan sudah libur kuliah dan untuk menghidari harga tiket yang mahal," ujar Monic, salah satu penumpang tujuan Palembang.

Senior Manager of Branch Communication and Legal PT Angkasa Pura II Bandara Soetta, M Holik Muardi mengatakan, dari data yang dimiliki pihaknya, pergerakan penumpang di Bandara Soetta dari 21 April hingga hari ini mencapai di atas 100.000 penumpang per hari.

"Kami memprediksi peningkatan penumpang di weekend ini kurang lebih mencapai 105.000 penumpang di Bandara Soetta," katanya.

"Lonjakan penumpang ini mencapai 20% dibandingkan hari-hari sebelumnya," tutupnya.

