Mudik Lebaran, Pertamina Perkirakan Konsumsi BBM Naik 11%

Jakarta, Beritasatu.com – Mudik Lebaran sudah mulai meningkat, Pertamina siap mengamankan pasokan dan distribusi BBM dan LPG melalui Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri (Rafi). Satgas ini sudah efektif berjalan sejak 11 April 2022 hingga 10 Mei 2022.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Subholding Commercial & Trading (C&T) Alfian Nasution menyampaikan, secara umum stok dan penyaluran BBM dan LPG Pertamina saat ini dalam kondisi aman dan berjalan lancar. Pertamina menyiapkan tambahan stok sesuai dari perhitungan proyeksi rata-rata konsumsi untuk masing-masing produk.

“Produk gasoline di masa satgas tahun 2022 diperkirakan meningkat 11% dari tahun 2021, yaitu dari 90.000 KL per hari menjadi 100.000 KL per hari. Untuk produk gasoil di masa satgas 2022 ini meningkat 24% menjadi 44.000 KL per hari, dibandingkan satgas tahun lalu 36.000 KL per hari,” ungkap Alfian dalam keterangan resminya yang dikutip Beritasatu.com, Minggu (24/4/2022).

Alfian menambahkan, puncak kenaikan konsumsi gasoline ada pada H-1, dan H+1 (arus mudik) dan saat arus balik H+5. Sedangkan produk diesel, akan terjadi penurunan karena pembatasan truk besar pada H-4 sampai dengan H-1 (saat arus mudik) dan saat H+5 sampai dengan H+7 saat arus balik, sehingga mengakibatkan adanya penurunan demand gasoil.

