OJK Paparkan Stabilitas Sektor Keuangan Indonesia pada Investor AS

New York, Beritasatu.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keduangan (OJK) Wimboh Santoso dalam kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat (AS) menghadiri pertemuan dengan pebisnis, tokoh ekonomi, serta akademisi di sejumlah kampus di New York.

Dalam forum “The Indonesia B20 Roadshow: Indonesia-US Business Forum” di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia, New York, akhir pekan ini, Wimboh menyampaikan besarnya potensi investasi Indonesia antara lain didukung sektor jasa keuangan yang stabil di tengah kondisi pandemi Covid-19.

B20 merupakan forum lanjutan G20 yang mewakili bisnis internasional. Forum ini turut dihadiri Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Arjad Rasjid beserta jajaran.

Dijelaskan Wimboh, laju intermediasi sektor perbankan terus meningkat dan per Februari sudah tumbuh 6,3% yoy dengan risiko terkendali terlihat dari non performing loan NPL gross 3,1%. “Industri perbankan Indonesia juga menunjukkan ketahanan yang konsisten dengan tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) saat ini sebesar 25,8%. Angka di atas 20% ini konsisten terus meski melewati masa pandemi, dan bahkan terus membaik. Hal ini menunjukkan perbankan Indonesia sangat aman menghadapi potensi risiko di masa depan,” katanya dalam keterangan tertulisnya Minggu (24/4/2022).

Selain itu, menurutnya, kinerja di sektor pasar modal juga terus menunjukan tren positif. IHSG pada 14 April 2022 berada pada 7.235,53 (9,94% ytd) dan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Perolehan dana juga terus mencerminkan optimisme pasar dengan 18 Initial Public Offerings (IPO) sepanjang tahun 2022, dengan nilai Rp 19,21 triliun.

