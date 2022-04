Bhinneka Perluas Pasar UMKM Sumbar Lewat Ekosistem Digital

Jakarta, Beritasatu.com - Bhinneka pionir e-commerce di Indonesia sejak 1993, memperluas pasar usaha mikro kecil menengah (UMKM) Minangkau melalui ekosistem digital. Hal itu diwujudkan melalui dukungan dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Sumatera Barat (Sumbar) 2022.

“Kerja sama dalam Gernas BBI Sumbar 2022 ini, tidak hanya menguntungkan UMKM agar Go National by Digital, tetapi juga para pelanggan, karena produk dan promo yang disediakan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan, khususnya selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran,” kata VP Corporate Affairs and Government Relations Bhinneka, Bima Laga dalam keterangan tertulisnya Senin (25/4/2022).

BACA JUGA Gandeng Pemda, Bhinneka Perkuat Ekonomi Digital UMKM

Dalam penyelenggaraan Gernas BBI Sumbar 2022, Bhinneka bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi digital Indonesia. Melalui kolaborasi ini, Bhinneka sebagai business super ecosystem akan menghubungkan UMKM asal ranah Minang ini, dengan para pelanggan perusahaan di seluruh Indonesia melalui platform digital.

Program Gernas BBI Sumbar 2022 sendiri dimulai sejak April hingga Juni mendatang. Selama periode tersebut, konsumen Bhinneka bisa melakukan pencarian dan bertransaksi puluhan produk-produk UMKM asal Sumbar, seperti makanan asli Minangkabau dan produk lainnya. Ragam produk UMKM Sumbar ini, bisa diakses di laman Selasar Nusantara.

BACA JUGA Bhinneka dan President University Berdayakan UMKM di Era Digital

Bima menambahkan aneka promo dari berbagai produk akan mendorong stimulus penjualan, sehingga e-commerce berperan menyukseskan target nilai transaksi di akhir periode Gernas BBI Sumbar 2022.

Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Dewan Komisioner OJK sekaligus Campaign Manager BBI Sumbar 2022, Wimboh Santoso menyambut baik peran lokapasar dalam perluasan ekosistem digital bagi produk-produk UMKM. “Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder, dan kami harapkan melalui Gernas BBI, UMKM yang merupakan soko guru perekonomian Indonesia semakin berkembang serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Wimboh.

Adapun melalui Gernas BBI Sumbar 2022, OJK menargetkan transaksi melalui e-commerce mitra sebesar Rp 15 miliar, sehingga UMKM lokal yang terlibat dalam bertumbuh, dan menikmati manfaat digitalisasi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com