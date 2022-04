Melanjutkan Koreksi Wall Street, Bursa Asia Dibuka Melemah

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada awal perdagangan pekan ini, Senin (25/4/2022). Harga minyak mentah dunia turun 2% menyusul aksi jual Wall Street akhir pekan lalu.

Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 1,52%, indeks komposit Shanghai datar, Hang Seng Hong Kong turun 1,71%, Kospi Korsel turun 1,35%.

Saham berjangka AS turun tipis pada perdagangan Minggu, setelah aksi jual pada hari Jumat, ketika Dow Jones Industrial Average jatuh lebih dari 900 poin. S&P 500 ditutup turun 2,8% ke 4.271,78, untuk hari terburuk sejak Maret. Nasdaq Composite tergelincir 2,6% menjadi 12.839,29.

Pelaku pasar Singapura hari ini menunggu laporan inflasi harga konsumen. Sementara investor Tiongkok menunggu laporan kinerja ZTE dan di Korea Selatan, Hyundai Motor dijadwalkan melaporkan kinerja.

Minyak mentah berjangka WTI AS turun 2,4% pada hari Senin menjadi $99,62 per barel. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 2,38% menjadi $104,11 per barel.

Sumber: CNBC.com