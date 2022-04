Yuk Intip Prediksi Harga Bitcoin Pekan Ini, Berapa Ya?

Jakarta, Beritasatu.com- Memasuki awal pekan keempat April 2022, harga aset kripto jajaran teratas, termasuk Bitcoin (BTC) anjlok. Seluruh kripto jajaran teratas yang sebelumnya menguat, kini harus kembali melemah.

Berdasarkan data dari Coinmarketcap, Senin (25/4/2022) pukul 13.15 WIB, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC) melemah 1,72% dalam 24 jam terakhir ke US$ 39.027,39 dan hingga year to date sudah ambles 18,16%.

Ethereum (ETH) bahkan lebih parah lagi. Selama 24 jam terakhir, ETH merosot 3,50% dan ambles 24,28% secara ytd. Dengan begitu, saat ini ETH berada di level USD 2.845,93 per koin.

Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo memproyeksikan bahwa pekan ini BTC akan ada di kisaran US$ 36.000-40.000. Dengan rata-rata di US$ 38.000.

Beberapa faktor yang menyebabkan BTC turun menurutnya, yakni kenaikan inflasi di US, krisis geopolitik, dan kekhawatiran dan kebijakan moneter yang akan lebih ketat dari The Fed. “Faktor-faktor ini yang membuat market crypto cukup volatile,” ujarnya kepada Investor Daily, Senin (25/4/2022).

Untuk informasi, meningkatnya korelasi antara Bitcon dan pasar saham yang juga terkoreksi menandakan investor lebih sensitif terhadap dampak kenaikan suku bunga pada nilai aset kripto. Hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada tahun 2014 dan 2018.

Hal tersebut dapat membuat beberapa investor dan pedagang wait and see, yang mengarah pada pengembalian pasar yang lebih rendah, terutama dibandingkan dengan 2 tahun terakhir ketika stimulus moneter dan fiskal jumbo yang belum pernah terjadi sebelumnya mendorong aset kripto yang mampu meroket to the moon.

Investor di pasar aset berisiko, baik di pasar saham maupun pasar kripto masih cenderung merespons negatif dari pernyataan ketua bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed), Jerome Powell yang mengisyaratkan bahwa kenaikan suku bunga yang lebih besar mungkin akan dilakukan pada rapat kebijakan moneter berikutnya, dalam hal ini edisi Mei.

Berdasarkan perangkat Fed Watch milik CME Group, pasar melihat ada probabilitas sebesar 99,6% The Fed akan menaikkan suku bunga 50 basis poin menjadi 0,75% - 1% pada 4 Mei mendatang (waktu setempat).

