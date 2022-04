Harga Minyak Jatuh 4% Imbas Lockdown Berkepanjangan Shanghai

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak merosot 4% pada Senin (25/4/2022) ke level terendah dalam 2 minggu di tengah meningkatnya kekhawatiran prospek permintaan energi global karena penguncian Covid-19 yang berkepanjangan di Shanghai, Tiongkok dan potensi kenaikan suku bunga Amerika Serikar (AS).

Harga minyak brent berjangka turun US$ 4,33, atau 4,1%, menjadi US$ 102,32 per barel, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun US$ 3,53, atau 3,5%, menjadi US$ 98,54.

Kedua acuan harga minyak ditutup pada level terendah sejak 11 April setelah kehilangan hampir 5% minggu lalu. Sejak melonjak ke level tertinggi sejak 2008 pada awal Maret, harga minyak telah jatuh sekitar 25%.

"Prospek pertumbuhan ekonomi lebih lambat tahun ini di tengah kenaikan suku bunga AS menyebabkan revisi ke bawah perkiraan permintaan minyak," kata analis di konsultan Eurasia Group.

Selain itu, analis mencatat semakin lama perang Ukraina dan lockdown di Shanghai Tiongkok maka risiko melemahnya permintaan minyak makin besar.”

Penguncian akibat Covid-19 di Shanghai telah memasuki minggu keempat. Perintah pengujian massal di distrik terbesar Beijing itu memicu kekhawatiran bahwa ibu kota Tiongkok ditakdirkan untuk nasib yang sama.

Tiongkok adalah importir minyak terbesar dunia.

Sumber: CNBC