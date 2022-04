Harga Emas ke Level Terendah 4 Minggu karena Suku Bunga

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah ke level terendah dalam 4 minggu pada Senin (25/4/2022) karena prospek pengetatan kebijakan agresif bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (the Fed) dan penguatan dolar sehingga merusak daya tarik logam mulia.

Harga emas di pasar spot turun 1,66% menjadi US$ 1.897,65 per ons, sementara harga emas berjangka AS ambles 1,84% menjadi US$ 1.898,8.

"Tampaknya kekhawatiran tentang kenaikan suku bunga telah di atas angin akhir-akhir ini," kata analis Julius Baer, ​​Carsten Menke.

Dengan ekspektasi kenaikan suku bunga 50 basis poin persentase pada pertemuan Fed Mei, para trader memproyeksi bahwa peluang bank sentral AS menaikkan suku bunga pada bulan berikutnya semakin besar untuk menjinakkan lonjakan inflasi.

Harga emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS dan imbal hasil obligasi yang lebih tinggi, karena meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil. Namun emas dinilai sebagai penyimpan yang aman selama krisis ekonomi dan politik.

"Kami memiliki target harga emas 3 bulan adalah US$ 1.850," kata Menke menambahkan. "Kami berpendapat bahwa harga emas agak mahal sebagai aset safe haven."

Saingan safe haven, dolar naik ke level yang tertinggi Maret 2020, membuat harga emas yang dihargakan dengan greenback lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Sementara harga perak turun 2,2% menjadi US$ 23,61 per ons setelah terendah lebih dari 2 bulan.

Analis pasar di Kinesis Money, Rupert Rowling, analis mengatakan tindakan Fed dan prospek pertumbuhan ekonomi yang berkurang di Tiongkok karena lockdown, berpengaruh pada daya tarik perak.

Adapun palladium turun sekitar 9,6% menjadi $2,1487,2 dan platinum hilang sekitar 1% menjadi US$ 920,99.

Sementara kekhawatiran perlambatan ekonomi global menbuat harga minyak lebih rendah. Minyak mentah WTI turun 3,5% kembali di bawah US$ 100.

Sedangkan penguncian akibat Covid-19 di Shanghai telah memasuki minggu keempat. Perintah pengujian massal di distrik terbesar Beijing itu memicu kekhawatiran bahwa ibu kota Tiongkok ditakdirkan untuk nasib yang sama.

