Dirut Bank BJB Raih Indonesia Best CEO Awards 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi berhasil meraih penghargaan Indonesia Best CEO Awards 2022. Pengargaan tersebut didapatkan Yuddy sebagai Indonesia Best CEO in Regional Development Bank Category dalam event (Employees' Choice) 3rd Anniversary.

Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi menyampaikan apresiasi atas penghargaan Indonesia Best CEO Awards 2022 tersebut.

"Penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja keras seluruh insan Bank BJB dan akan menambah motiviasi untuk terus meningkatkan kinerja Bank BJB," ujar Yuddy melalui keterangan, Selasa (26/4/2022).

Melalui kepemimpinan Yuddy, Bank BJB berhasil tetap tumbuh positif di tengah pandemi dengan mencatatkan laba bersih tahun buku 2021 sebesar Rp 2,02 trilliun yang didukung portofolio bisnis yang sehat dengan rasio non performing loan (NPL) hanya 1,24 % dan pencadangan yang memadai dengan coverage150,8%.

