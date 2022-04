42 Menit Awal Perdagangan, Rupiah Aman di Teritori Positif

Jakarta, Beritasatu.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (26/2/2022) pagi menguat dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan rupiah di tengah mata uang Benua Kuning yang berada di zona merah.

Data Bloomberg menyatakan, rupiah pukul 09.42 WIB di pasar spot exchange berada di level Rp 14.418 per dolar AS atau menguat 6,5 poin (0,25%) dibandingkan perdagangan sebelumnya. Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.398- Rp 14.446 per dolar AS.

Sementara yen Jepang di pasar spot exchange menguat 0,65 (0,51%) mencapai 127,4 yen per dolar AS dibandingkan perdagangan sebelumnya. Adapun dolar Hong Kong menguat 0,0019 (0,19%) mencapai 7,8 per dolar AS, won Korea menguat 1,9 poin (0,16%) mencapai 1.248 won per dolar AS, rupe India melemah 0,2 poin (0,27%) mencapai 76,6 rupe per dolar AS, yuan Tiongkok menguat 0,01 poin (0,19%) mencapai 6,5 yuan per dolar AS.

Sedangkan dolar Singapura pagi ini ditransaksikan menguat 0,0026 (0,19%) mencapai 1,37 per dolar AS, peso Filipina menguat 0,13 (0,26%) mencapai 52,8 peso per dolar AS, ringgit Malaysia menguat 0,003 poin (0,08%) mencapai 4,3 ringgit per dolar AS, baht Thailand menguat 0,06 poin (0,20%) mencapai 34,0 baht per dolar AS.

Sementara Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa (26/2/2022) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka menguat di tengah negatifnya bursa saham Amerika Serikat (AS). Berdasarkan data bursa saham yang diolah, hingga pukul 09.14 WIB, IHSG naik 21,2 poin (0,22%) menjadi 7.233.

Adapun kumpulan saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik menjadi ke 492,4. Indeks LQ45 bertambah 1.069 dan Indeks syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) naik menjadi 608,8.

Adapun bursa saham Amerika Serikat (AS) Wall Street Senin (25/4/2022) ditutup naik bahkan Dow Jones Industrial Average yang sempat melemah hampir 500 poin berbalik arah positif. Pemicunya saham teknologi seperti Microsoft menguat di tengah penurunan suku bunga.

