Laba Latinusa Melesat 209% Ditopang Penjualan Domestik

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) atau Latinusa berhasil kantongi laba komprehensif tahun berjalan sebesar US$ 4,52 juta pada kuartal I 2022. Jumlah itu, melesat 209,59% dari periode yang sama tahun sebelumnya US$ 1,46 juta.

Dalam laporan keuangan yang dikutip Selasa (26/4/2022), manajemen Latinusa menyebutkan pertumbuhan didominasi oleh segmen penjualan domestik yang berkontribusi sebanyak US$ 73,12 juta atau meningkat 55,54% dari sebelumnya hanya mampu menyumbang US$ 47,03 juta.

Penjualan yang melebihi 10% dari total penjualan bersih disumbang PT Indonesia Multi Colour Printing dan PT United Can masing-masing US$ 17,95 juta dan US$ 13 juta.

"Pada periode yang sama, beban pokok penjualan tercatat US$ 65,09 juta, naik 53,37%, sehingga laba kotor mencapai US$ 8,02 juta,” papar manajemen perseroan.

Manajemen Latinusa mengakui, selama periode tersebut, beberapa beban perseroan ikut naik, seperti beban administrasi sebesar US$ 1,14 juta dari sebelumnya US$ 942,45 ribu.

Biaya keuangan juga melonjak 84,99%. Sebaliknya, segmen pendapatan lain-lain menurun 2,92% menjadi US$ 814,23 ribu dari sebelumnya US$ 838,73 juta.

Hal yang sama juga terjadi pada pendapatan keuangan yang terkoreksi 12,49% menjadi US$ 814,23 ribu. Meski demikian perseroan mendapatkan kenaikan keuntungan dari penjualan scrap yang menguat 12,71% atau US$ 295,87ribu.

Sementara itu, hingga akhir Maret 2022, total aset perseroan tercatat sebanyak US$ 219,46 juta yang terdiri dari aset lancar sebesar US$ 191,56 juta dan aset tidak lancar US$ 27,89 juta. Sedangkan total utang atau liabilitas berjumlah US$ 219,46 juta.

