Investor Kripto di Indonesia Cuan Segini Tahun Lalu

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia menjadi salah satu dari banyak negara yang merasakan gelombang pertumbuhan aset kripto selama tahun 2021 lalu. Aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum mampu membangun momentum positif yang diperoleh investor kripto pada akhir tahun 2020 dan mencapai nilai tertinggi baru sepanjang masa pada tahun 2021.

Berdasarkan data Chainalysis, Indonesia masuk dalam daftar 50 negara teratas yang memperoleh keuntungan yang besar dari aktivitas investasi aset kripto yang direalisasikan.

Riset tersebut mengungkap sepanjang 2021, investor kripto dari Indonesia total meraup keuntungan hampir US$ 731 juta (setara Rp 10 triliun) selama tahun 2021.

Total keuntungan investor kripto di Indonesia masuk urutan ke-44 dari 50 negara. Indonesia masih kalah dari Malaysia (US$ 811 juta), Thailand (US$ 1,1 miliar), Filipina (US$ 1,3 miliar) dan Singapura (US$ 1,7 miliar). Namun, Indonesia menang dari Denmark (US$ 690 juta), Uni Emirat Arab (US$ 642 juta) dan Yunani (US$ 619 juta).

Dalam riset yang sama, terungkap juga aset kripto yang banyak memberi keuntungan bagi investor kripto di Indonesia. Faktanya, Bitcoin, Ethereum dan koin atau token lainnya menjadi aset kripto yang paling banyak bawa untung untuk investor kripto.

Menurut Chainalysis, yang merupakan perusahaan analis blockchain, menjelaskan secara keseluruhan, investor kripto di seluruh dunia meraih total keuntungan sebesar US$ 162,7 miliar pada tahun 2021, dibandingkan dengan hanya US$ 32,5 miliar pada tahun 2020.

Sumber: Investor Daily