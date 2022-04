Dear Investor, Ini Fokus Kerja Archi Indonesia di 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Emiten tambang emas, PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) tahun ini akan fokus pada pengembangan cadangan emas baru dan juga perbaikan pit yang sebelumnya mengalami longsor pada awal tahun 2022 lalu. Perseroan menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) di kisaran US$ 40 juta hingga US$ 50 juta.

Direktur Utama Archi Indonesia, Rudy Suhendra menjelaskan, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus kerja perseroan pada tahun ini. Pertama, perseroan akan mengoptimalkan aktivitas penambangan di pit Alaskar dan memastikan pit yang terdampak bencana agar dapat beroperasi kembali sesuai jadwal.

"Tujuannya, agar kami dapat melanjutkan program eksplorasi terutamanya di wilayah koridor barat untuk cadangan emas,” jelasnya dalam paparan virtual Archi Indonesia, di Jakarta, Selasa (26/4/2022).

BACA JUGA Kembangkan Pabrik Emas, Archi Indonesia Optimistis Bisnis 2022 Lebih Baik

Untuk diketahui, pada awal Januari 2022 lalu, salah satu tambang yang dikelola PT Tambang Tondano Nusajaya sebagai anak usaha Archi Indonesia yang berlokasi di Toka Tidung, Sulawesi Utara (Sulut) mengalami longsor pada beberapa titik. Hal ini membuat perseroan memutuskan untuk menghitung ulang penggunaan capex tahun ini.

“Sebelum terjadi longsor, kami menargetkan mampu memproduksi emas hingga 200.000 ons per tahun. Namun dengan adanya kejadian ini kami akan melakukan penyesuaian lantaran hanya beroperasi dengan mengandalkan 3 pit,” ujarnya.

Adapun soal capex, Rudy mengungkapkan setiap tahunnya perseroan biasanya menganggarkan sebanyak US$ 40 juta hingga US$ 50 juta yang digunakan untuk modal kerja juga ekspansi. Seperti yang sudah dilakukan pada 2021 lalu dengan membuka pit baru bernama Araren dan juga rencana peningkatan kapasitas produksi hingga 4 juta ton per tahun.

BACA JUGA Dua Anak Usaha Archi Raih Penghargaan ISDA 2021

"Namun semua itu terpaksa kami tunda lantaran capex dialihkan untuk perbaikan dinding pit yang mengalami longsor," tambahnya.

Pembukaan pit baru tersebut juga jadi salah satu sebab melemahnya topline dan juga bottom line Archi Indonesia selama 2021.

Selama periode tersebut, Archi Indonesia hanya mampu membukukan pendapatan sebesar US$ 345,9 juta atau lebih rendah 12% dari periode yang sama tahun 2020 lalu. Terutamanya disebabkan oleh volume penjualan emas yang lebih rendah dari 213,8 kilo ons menjadi 188,1 kilo ons.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily