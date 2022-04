Bank Indonesia Sebut Rupiah Perkasa karena Alasan Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) menyebut kinerja rupiah hari ini sudah menguat. Hal ini tercermin pada penutupan perdagangan hari ini ditutup menguat 43 poin di level Rp 14.410 per dolar AS setelah sebelumnya juga sempat mengalami penguatan Rp 14.453 per dolar AS.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Edi Susianto mengatakan bahwa penguatan rupiah yang terjadi hari ini, disebabkan oleh meredanya kekhawatiran terkait pelarangan ekspor CPO (Crude Palm Oil) dikarenakan pemerintah telah memberikan klarifikasi akan hal tersebut.

"Penguatan rupiah didukung meredanya kekhawatiran pelarangan ekspor CPO, setelah pemerintah menyampaikan klarifikasi terkait kebijakan tersebut," kata Edi di Jakarta, Selasa (26/4/2022).

Edi menjelaskan, penguatan rupiah yang terjadi hari ini, hampir terjadi di banyak mata uang regional di Asia. Penguatan rupiah juga telah mendorong aliran modal asing masuk ke pasar saham. Alhasil, mendukung perusahaan eksportir yang mendukung penguatan rupiah.

Lebih lanjut, Edi meyakini penguatan rupiah dan arus modal asing ke pasar uang domestik akan terus berlanjut sejalan dengan arah kebijakan dari People's Bank of China (PBOC).

Disamping itu, Bank Indonesia juga akan terus melakukan stabilitas pasar keuangan domestik termasuk melakukan stabilisasi rupiah, melalui triple intervention di pasar spot, DNDF dan pembelian SBN di pasar sekunder.

“Saya melihat pelaku pasar global cukup optimis respons kebijakan PBoC menurunkan FX reserve requirement perbankan dari 9% menjadi 8%" tegasnya.

Sumber: Investor Daily