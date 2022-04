Karlo Catat 50.000 Transaksi Logistik Lewat Aplikasi

Jakarta, Beritasatu.com– PT Star Karlo Indonesia (Karlo), perusahaan di bidang logistik, sepanjang 2021 mencatat ada 50.000 transaksi logistik yang sudah dilakukan menggunakan platform Karlo. Saat ini Karlo telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan shipper dan transportasi logistik di Indonesia, di antaranya PT Siba Surya, PT Siba Promoter, PT Timur Terang Transindo dan PT Wijaya Karya Beton.

“Star Karlo Indonesia berharap ke depannya bisa terus berperan dalam mengembangkan perekonomian dan nilai dalam ekosistem logistik Indonesia, sesuai tagline kami Creating Value Through Logistics. Sebagai solusi teknologi yang memudahkan semua pelaku logistik, saya juga yakin aplikasi kami dapat meningkatkan efisiensi logistik, terutama di bidang transportasi B2B (business to business) secara signifikan,” kata CEO Karlo Indonesia Hensiany Primanda dalam keterangan tertulis, Selasa (26/4/2022).

Di sisi lain, ia menceritakan bahwa dunia logistik tak hanya bisa digeluti laki-laki. Hensiany beranggapan bahwa tidak semua industri itu ramah terhadap perempuan. Namun sebetulnya beberapa atribut perempuan dapat melengkapi dinamika dalam pekerjaan seperti dalam ketelitian dan kesabaran. Oleh sebab itu, kolaborasi antara lelaki dan perempuan dapat diterapkan di bidang apapun. Adapun data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2019 yang dirangkum Badan Pusat Statistik (BPS), hanya 4,56% wanita yang bergelut di bidang logistik.

Menurut dia, Hari Kartini merupakan momentum tepat untuk mengingat perjuangan Ibu Kartini yang sudah merintis kesempatan wanita agar sejajar dengan lelaki. Karlo ingin turut merayakan dengan memberikan promo hari Kartini 2022, yaitu potongan harga hingga 21% untuk 3 bulan pertama hingga Rp 12 juta. "Dengan demikian Karlo turut merayakan dan mengajak kaum perempuan untuk terus melanjutkan perjuangan Ibu Kartini dengan berkarya dan mencapai cita-cita di bidang apapun," tegasnya.

Perusahaan startup Karlo Indonesia berupaya mengakomodir pelaku-pelaku logistik di Indonesia agar menjadi satu kesatuan dalam ekosistem yang saling terintegrasi. Karlo masuk ke bidang logistik untuk memberikan inovasi, bukan sebagai transporter untuk bersaing dengan penyedia jasa logistik yang sudah ada.

Karlo Indonesia sudah memiliki empat aplikasi yaitu K-Shipper, K-Fleet, K-Field dan K-Trip.

Sumber: Investor Daily