Harga Minyak Naik di Tengah Kekhawatiran Permintaan Tiongkok

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia sedikit menguat pada Selasa (26/4/2022), setelah jatuh pada hari sebelumnya di tengah kekhawatiran bahwa berlanjutnya penguncian akibat Covid-19 di Tiongkok akan menekan permintaan. Harga minyak juga dipengaruhi penguatan dolar Amerika Serikat (AS) naik ke level tertinggi 2 tahun.

Harga minyak mentah berjangka Brent naik 2,6% jadi US$ 104,99 per barel dan harga West Texas Intermediate (WTI) acuan AS bertambah 3,2%, atau US$ 3,16, pada US$ 101,70 per barel.

Kedua kontrak telah turun 4% pada Senin (25/4/2022) di mana Brent turun sebanyak US$ 7 per barel dan WTI ambles sekitar US$ 6 per barel.

Penguncian untuk melawan Covid-19 di Shanghai telah berlangsung hingga minggu keempat. Sementara itu pesanan pengujian massal, termasuk di distrik perbelanjaan terbesar Beijing, telah memicu kekhawatiran bahwa lockdown akan melanda kota besar lainnya.

“Pukulan akibat locdown Tiongkok akan menekan lebih 1 juta barel per hari dan pengujian 12 distrik selama 5 hari ke depan akan menentukan langkah besar berikutnya pada harga minyak mentah,” tulis analis pasar OANDA Edward Moya, dalam sebuah catatan.

Sementara dolar AS juga mencapai posisi tertinggi 2 tahun pada Senin, membuat harga minyak lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. "Ketakutan pasokan bukan fokus utama bagi pedagang energi, dan sekarang Anda memiliki dolar yang melonjak sehingga menambah tekanan ekstra pada semua komoditas," kata Moya dari OANDA.

Bank Dunia (World Bank) mengatakan kenaikan harga komoditas energi dan pangan akibat perang Ukraina dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Menurut laporan Bank Dunia yang dirilis Selasa (26/4/2022), kenaikan harga energi selama 2 tahun terakhir merupakan yang terbesar sejak krisis minyak tahun 1973. Kenaikan harga untuk komoditas pangan —di mana Rusia dan Ukraina adalah produsen besar— dan pupuk, yang mengandalkan gas alam sebagai input produksi, adalah yang terbesar sejak 2008.

Harga energi diperkirakan akan naik lebih dari 50% pada 2022 sebelum mereda pada 2023 dan 2024. Harga non-energi, termasuk pertanian dan logam, diproyeksikan meningkat hampir 20% pada 2022 dan juga akan moderat di tahun-tahun berikutnya.

Sumber: CNBC