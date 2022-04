Harga Emas Naik karena Risiko Ekonomi Global dan Inflasi

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada Selasa (26/4/2022), sedikit pulih dari penurunan ke level terendah lebih 1 bulan pada hari sebelumnya karena investor mencari perlindungan menyusul kekhawatiran terhentinya pertumbuhan ekonomi global dan melonjaknya inflasi.

Harge emas di pasar spot naik 0,4% menjadi US$ 1.904,36 per ons. Harga emas kembali di atas level kunci US$ 1.900, setelah jatuh ke US$ 1.890.20 pada Senin (25/4/2022), terendah sejak 29 Maret. Sementara harga emas berjangka AS naik 0,3% menjadi US$ 1,902.30.

"Beberapa aksi beli muncul kembali pada produk-produk safe haven seperti emas, setelah penguncian di Tiongkok yang berdampak pada permintaan di pasar energi dan logam," kata Direktur Perdagangan Logam di High Ridge Futures, David Meger.

Sementara emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan risiko ekonomi dan politik, termasuk perang Ukraina. Selain itu, kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) yang cepat, akan meningkatkan biaya peluang untuk memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil.

Adapun penguatan dolar AS akan memperlambat kenaikan harga emas.

"Pasar mulai percaya bahwa bank sentral the Fed bersedia menjadi sedikit lebih agresif dan karenanya telah mengambil sedikit angin dari beberapa reli komoditas ini," tambah Meger.

The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga 50 basis poin pada dua pertemuan berikutnya. Namun pada saat yang sama, hal ini membuat pasar khawatir bahwa pengetatan dapat menekan ekonomi global.

Harga emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS karena meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Adapun harga paladium, yang digunakan dalam knalpot kendaraan untuk menekan emisi, naik 1,4% menjadi US$ 2.174,08 per ons, sehari setelah kekhawatiran berkurangnya permintaan karena penguncian Covid-19 di Tiongkok menyeret hingga sebanyak 12,9%.

“Tahun ini karena ketersediaan semikonduktor meningkat, kita akan melihat permintaan mobil naik. Penurunan kemarin seharusnya menjadi peluang berburu barang murah yang sangat bagus,” kata analis WisdomTree Nitesh Shah.

Adapun harga perak turun 0,3% menjadi US$ 23,53 per ons dan platinum ambles hampir 1% menjadi US$ 911,81.

Sumber: CNBC