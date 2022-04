Kesepakatan Twitter–Musk Termasuk Biaya Pembatalan Rp 14,4 Triliun

New York, Beritasatu.com- Elon Musk harus membayar Twitter Inc biaya pembatalan sebesar US$1 miliar (Rp 14,4 triliun) jika miliarder itu mengakhiri kesepakatan pembelian senilai US$ 44 miliar (Rp 636 triliun).

Seperti dilaporkan Reuters, Selasa (26/4/2022), salah satu syarat pembayaran Musk adalah jika kesepakatan gagal karena ekuitas, utang, dan atau pembiayaan pinjaman margin yang dibutuhkan tidak didanai.

Twitter menyatakan pada Senin bahwa Musk telah mendapatkan utang US$ 25,5 miliar (Rp 368 triliun) dan pembiayaan pinjaman margin dan memberikan komitmen ekuitas US$ 21 miliar (Rp 303 triliun).

Disebutkan, Twitter, yang tunduk pada pembatasan "tidak ada toko", harus membayar biaya pembatalan yang sama dalam keadaan tertentu.

Pengajuan tersebut juga mengungkapkan bahwa kesepakatan itu dapat dihentikan jika tidak ditutup pada 24 Oktober. Tanggal tersebut dapat diperpanjang selama enam bulan lagi untuk memenuhi kondisi penutupan tertentu seperti izin antimonopoli dan izin investasi asing.

Musk, yang juga kepala eksekutif pembuat mobil listrik Tesla Inc, mencapai kesepakatan untuk membeli Twitter pada Senin (25/4). Transaksi ini akan mengalihkan kendali platform media sosial yang dihuni oleh jutaan pengguna dan pemimpin global ke orang terkaya di dunia.

Sumber: BeritaSatu.com