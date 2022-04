33 Menit Perdagangan, Rupiah Menguat Menuju Rp 14.418

Jakarta, Beritasatu.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (27/4/2022) pagi menguat dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan rupiah di tengah mata uang Benua Kuning yang berada di zona merah.

Data Bloomberg menyatakan, rupiah pukul 00.33 WIB di pasar spot exchange berada di level Rp 14.418 per dolar AS atau menguat 10,5 poin (0,25%) dibandingkan perdagangan sebelumnya. Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.399- Rp 14.424 per dolar AS.

Sementara yen Jepang di pasar spot exchange melemah 0,2 (0,17%) mencapai 127,4 yen per dolar AS dibandingkan perdagangan sebelumnya. Adapun dolar Hong Kong stagnan 0,00 (0,0%) mencapai 7,8 per dolar AS, won Korea melemah 13,9 poin (1,05%) mencapai 1.263 won per dolar AS, rupe India menguat 0,1 poin (0,15%) mencapai 76,5 rupe per dolar AS, yuan Tiongkok melemah 0,0002 poin (0,0%) mencapai 6,5 yuan per dolar AS.

Sedangkan dolar Singapura pagi ini ditransaksikan menguat 0,0008 (0,06%) mencapai 1,37 per dolar AS, peso Filipina stagnan 0,0 (0,0%) mencapai 52,8 peso per dolar AS, ringgit Malaysia menguat 0,003 poin (0,08%) mencapai 4,3 ringgit per dolar AS, baht Thailand melemah 0,05 poin (0,15%) mencapai 34,3 baht per dolar AS.

Sementara itu dalam perdagangan Selasa (26/4/2022), rupiah menguat 43 poin walaupun sebelumnya sempat menguat 50 poin di level Rp 14.410 dari penutupan sebelumnya di level Rp 14.453. Dolar AS turun pada Selasa tetapi mendekati level tertinggi dua tahun terhadap mata yang lainnya. Akibat kekhawatiran tentang dampak ekonomi dari penguncian Covid-19 China dan laju agresif kenaikan suku bunga AS memberi dolar safe-haven dorongan.

Lockdown Covid-19 di kota Shanghai, Tiongkok kini telah berlangsung selama sekitar satu bulan. Kampanye pengujian massal yang saat ini sedang berlangsung di distrik terpadat di Beijing akan diperluas dan memicu kekhawatiran penguncian.

Bank Rakyat China mengatakan akan meningkatkan dukungan kebijakan moneter untuk ekonomi riil, terutama untuk perusahaan kecil yang terkena pandemi Covid-19, sebagai tanggapan atas pertanyaan media yang mencari komentar tentang perubahan di pasar keuangan.

