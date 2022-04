Harga TBS Anjlok, Petani Sawit Minta Jokowi Tanggung Jawab

Jakarta, Beritasatu.com - Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah ikut bertanggung jawab menyusul anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit. Kalangan petani sawit menilai, hal ini terjadi sebagai dampak pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng, yang berimbas pada jatuhnya harga tandan buah segar atau TBS petani sawit hingga lebih dari 50%.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan, pasar sudah langsung bereaksi. Padahal ternyata larangan ekspor tersebut hanya berlaku untuk produk refined, bleached, deodorized palm olein (RBD palm olein).

"Sebelum presiden Jokowi mengumumkan kebijakan larangan ekspor, harga TBS sawit kalau di kawasan masih sekitar Rp 3.000-Rp 3.200 per kilogram. Begitu ada pengumuman, langsung anjlok menjadi Rp 1.500-Rp 1.700 per kilogram, bahkan ada di beberapa wilayah yang hanya Rp 1.000-an per kilogram," kata Henry Saragih kepada Beritasatu.com, Rabu (27/4/2022).

Henry menjelaskan, ternyata yang dilarang ekspor itu RBD palm olein, bukan crude palm oil (CPO). "Penurunan harga ini juga masih terjadi sampai sekarang, walaupun ada di beberapa daerah yang mulai mengalami koreksi harga naik Rp 200,” jelasnya.

Adapun bentuk tanggung jawab pemerintah yang diminta petani sawit adalah dengan mendata jumlah TBS sawit yang telah dibeli pabrik kelapa sawit dengan harga murah, kemudian memerintahkan pabrik kelapa sawit untuk membayar selisih harga TBS sawit sesuai harga normal kepada petani sawit, misalnya di kawasan Rp 3.000-an per kilogram.

"Akibat pidato bapak presiden kemarin, petani sawit sengsara, harga TBS anjlok, makanya kita minta pemerintah menindak dan memerintahkan pabrik kelapa sawit yang kemarin membeli TBS dengan harga sangat murah untuk membayar sesuai ketentuan,” kata Henry.

Sumber: BeritaSatu.com