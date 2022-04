Keren! Laba Bank Mandiri Tembus Rp 10,03 T di Kuartal I

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berhasil menangkap momentum pertumbuhan ekonomi dan mencatat kinerja positif hingga laba bersih secara konsolidasi melonjak 69,5% di sepanjang kuartal I 2022 yakni sebesar Rp 10,03 triliun.

Kinerja tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan kredit yang secara konsolidasi sebesar 8,93% secara year on year (YoY) mencapai Rp 1.072,9 triliun.

Pertumbuhan kredit ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri yang sebesar 6,65% yoy. Pertumbuhan kredit tersebut juga selaras dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang menembus Rp 1.269,0 triliun atau tumbuh 7,42% YoY.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan, pencapaian tersebut merupakan hasil dari eksekusi strategi secara disiplin dan prudent yang dimaksimalkan perseroan dalam dua tahun terakhir.

"Berbagai inisiatif digital yang telah dilakukan menurutnya turut berhasil memberikan dampak positif kepada core business perseroan termasuk memperluas akses Bank Mandiri ke pasar, serta ekosistem digital,” ujarnya dalam paparan kinerja Bank Mandiri, di Jakarta, Rabu (27/4/2022).

Di mana, pertumbuhan DPK tersebut utamanya ditopang digitalisasi lewat Livin' by Mandiri yang meningkatkan dana murah atau current account and saving account (CASA) bank only yang tumbuh 10,93% YoY menjadi Rp 748,6 triliun dengan rasio CASA mencapai 75,0%. Jauh di atas rata-rata industri perbankan.

Sumber: Investor Daily